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Максим Дрозд рассказал о своей личной жизни в программе “Судьба человека”

В эфире шоу “Судьба человека” отечественный актер Максим Дрозд решил поделиться подробностями своей личной жизни. В частности, вспомнил артист и о своих взаимоотношениях с родителями.
Максим Дрозд рассказал о своей личной жизни в программе “Судьба человека”

После армии Максим Дрозд отправился учиться в театральный вуз, затем постепенно артист начал проникаться профессией еще больше, что негативно влияло на романтические отношения. По признаниям звезды, по его вине разрушались почти все союзы с женами. В частности, с первой супругой Дрозд прожил 11 лет, а в их разрыве винит только себя, считая, что был “плохим мужем”. Артист редко бывал дома, постоянно пропадая в театре. Сейчас актер считает, что тогда был просто не готов к браку.

Максим Дрозд часто думал о том, чтобы стать церковным послушником, к тому же, мать знаменитости Людмила Курортник, в прошлом известная актриса, тоже стала монахиней, отважившись ради этого разрушить брак с отцом актера. О смерти родителя последний рассказал матери не сразу, она узнала об этом только через два месяц с момента похорон. Женщина после такой новости начала молиться. Сам артист иногда считает, что добиться чего-то смог только благодаря молитва матери.
Максим Дрозд рассказал о своей личной жизни в программе “Судьба человека”

Для самого Максима Дрозда кончина отца стала ударом. Тот долгое время болел и звездный сын всячески старался помочь родственнику. Сейчас актер продолжает работать в кино, но затрагивать тему личной жизни не любит. У него за спиной три брака, все из которых завершились разводом, но от этих отношений у звезды остались четверо детей. Всех своих наследников Дрозд любит, а бывшим женам благодарен за их рождение.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:45

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