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Звезда «Дом-2» Виктория Романец сняла повязку с прооперированного носа

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Романец опозорилась в очередном прямом эфире, уверены интернет-пользователи.

На днях Романец призналась подписчикам, что у нее просела носовая перегородка. По словам возлюбленной Антона Гусева, это произошло из-за того, что она очень часто и долго носила солнцезащитные очки, которые ей попросту противопоказаны.

Звезда «Дом-2» Виктория Романец сняла повязку с прооперированного носа

«Мне пришлось обращаться к своему косметологу! Я не могла на себя смотреть.. А все из-за солнцезащитных очков, которые, меня сразу же предупредили, мне носить нельзя. И почему же я такая непослушная? Вот теперь вот и страдаю..», - заявила экс-звезда «Дома-2» в прямом эфире.

И вот несколько часов назад Виктория решила показать поклонникам результатами работы своего «любимого» косметолога. Брюнетка опять вышла в прямой эфир, в котором и сняла повязку с прооперированного носа.

Многие пользователи Сети обратили внимание на состояние Романец. По мнению фолловеров, избранница Гусева перебрала с алкогольными напитками.

Звезда «Дом-2» Виктория Романец сняла повязку с прооперированного носа

«Романец ты что пьяная? Кошмар! Ты же «звезда», как так можно? На тебя люди смотрят!», «Вика, ты если уж и решила снять повязку, хоть бы делала это не в таком состоянии! Ты очень изменилась в последнее время!», - продолжают комментировать последний прямой эфир Романец.

К слову, нашлись у Виктории и защитники, которые заявили, что Романец на самом деле не «пьяная», а просто уставшая.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:38

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