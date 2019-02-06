Звезда «Дом-2» Виктория Романец сняла повязку с прооперированного носа

«Мне пришлось обращаться к своему косметологу! Я не могла на себя смотреть.. А все из-за солнцезащитных очков, которые, меня сразу же предупредили, мне носить нельзя. И почему же я такая непослушная? Вот теперь вот и страдаю..», - заявила экс-звезда «Дома-2» в прямом эфире.

«Романец ты что пьяная? Кошмар! Ты же «звезда», как так можно? На тебя люди смотрят!», «Вика, ты если уж и решила снять повязку, хоть бы делала это не в таком состоянии! Ты очень изменилась в последнее время!», - продолжают комментировать последний прямой эфир Романец.



