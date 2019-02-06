Жители России рассказали о главных экологических проблемах страны





Среди наиболее значимых проблем граждане РФ выделяют загрязнение водоемов и атмосферы, а также несвоевременный вывоз мусора. Ответственность за положение вещей, по мнению большинства, лежит на власти государства. Свой вклад в ухудшение экологии признают 21 % опрашиваемых. По 7% и 3% причастных к проблеме участники опроса поделили между чрезвычайными службами и промышленными предприятиями соответственно. Большая часть жителей считает, что государственные власти не занимаются решением данного вопроса.Глобальной проблемой экологии в стране респонденты считают загрязнение атмосферы. Урон от мусорных свалок отмечали 16% россиян, а загрязнение водоемов – 13%. Одна пятая часть опрашиваемых считает, что серьезных проблем с загрязнением окружающей среды нет.Напомним, что с нового года в России был установлен порядок сортировки мусора, однако, как показала статистика, только 24% жителей страны следуют правилам реформы.