В Петербурге сотрудники “Центра реабилитации ребенка” рассказали, как музыка Баха помогает наращивать кости
Сотрудники “Центра реабилитации ребенка”, действующего в Санкт-Петербурге, рассказали о помощи музыки авторства Баха в процессе наращивания костей. В благотворительной организации занимаются поддержкой детей с ДЦП.
Центр работает уже почти 30 лет, его активность поддерживается только за счет пожертвований. Вылечить ДЦП полностью фактически невозможно, однако его можно частично скорректировать, подарив детям шанс на относительно нормальную жизнь. Гордятся в центре прежде всего уникальным кабинетом виброакустической терапии, он не имеет аналогов в России, и позволяет осуществлять наращивание кости. Используется особенная методика, а во время такой процедуры воспроизводится классическая музыка, к примеру, творения Баха.
Ребенку достаточно проводить в специальном тренажере, напоминающем кресло, по 20 минут регулярно, притом в это время он может продолжать заниматься своими делами. Одновременно на оборудовании может проводиться до 20 процедур, сообщают “Народные новости”.
Лучше всего для наращивания костной ткани подходит органная музыка. Ограничена методика возрастом до 14 лет, поэтому, чем раньше ребенок с ДЦП попадет в клинику, тем лучше для него.
Центр работает уже почти 30 лет, его активность поддерживается только за счет пожертвований. Вылечить ДЦП полностью фактически невозможно, однако его можно частично скорректировать, подарив детям шанс на относительно нормальную жизнь. Гордятся в центре прежде всего уникальным кабинетом виброакустической терапии, он не имеет аналогов в России, и позволяет осуществлять наращивание кости. Используется особенная методика, а во время такой процедуры воспроизводится классическая музыка, к примеру, творения Баха.
Ребенку достаточно проводить в специальном тренажере, напоминающем кресло, по 20 минут регулярно, притом в это время он может продолжать заниматься своими делами. Одновременно на оборудовании может проводиться до 20 процедур, сообщают “Народные новости”.
Лучше всего для наращивания костной ткани подходит органная музыка. Ограничена методика возрастом до 14 лет, поэтому, чем раньше ребенок с ДЦП попадет в клинику, тем лучше для него.
Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:15