Бывшего бойфренда Виктории Романец Александра Липового арестовали





Экс-возлюбленного звезды реалити-шоу Виктории Романец Александра Липового обвиняют в мошеннических действиях.Юристы чемпиона мира по кикбоксингу уже заявили, что виновником всего является некий гражданин, находящийся в федеральном розыске.Когда-то Липовой одолжил Прохорову 4 с половиной млн руб «на бизнес». Однако эти деньги безвозвратно пропали. Было даже открыто уголовное дело, по которому спортсмен проходил потерпевшим.Еще недавно он получал многочисленные угрозы. По его словам, к этому имеет отношение именно Прохоров.Напомним, что после романа с Викторией, Липовой взял в жёны Алану, которая вскоре подарила ему сынишку. Шесть лет назад пара развелась, а пару месяцев назад Александр узнал, что его тайком от всех лишили отцовства.