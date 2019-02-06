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Бывшего бойфренда Виктории Романец Александра Липового арестовали

Экс-участник «ДОМА-2» Александр Липовой помещен под стражу.

Экс-возлюбленного звезды реалити-шоу Виктории Романец Александра Липового обвиняют в мошеннических действиях.

Бывшего бойфренда Виктории Романец Александра Липового арестовали

Юристы чемпиона мира по кикбоксингу уже заявили, что виновником всего является некий гражданин, находящийся в федеральном розыске.

Когда-то Липовой одолжил Прохорову 4 с половиной млн руб «на бизнес». Однако эти деньги безвозвратно пропали. Было даже открыто уголовное дело, по которому спортсмен проходил потерпевшим.

Еще недавно он получал многочисленные угрозы. По его словам, к этому имеет отношение именно Прохоров.

Напомним, что после романа с Викторией, Липовой взял в жёны Алану, которая вскоре подарила ему сынишку. Шесть лет назад пара развелась, а пару месяцев назад Александр узнал, что его тайком от всех лишили отцовства.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:21

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