Бывшего бойфренда Виктории Романец Александра Липового арестовали
Экс-участник «ДОМА-2» Александр Липовой помещен под стражу.
Экс-возлюбленного звезды реалити-шоу Виктории Романец Александра Липового обвиняют в мошеннических действиях.
Юристы чемпиона мира по кикбоксингу уже заявили, что виновником всего является некий гражданин, находящийся в федеральном розыске.
Когда-то Липовой одолжил Прохорову 4 с половиной млн руб «на бизнес». Однако эти деньги безвозвратно пропали. Было даже открыто уголовное дело, по которому спортсмен проходил потерпевшим.
Еще недавно он получал многочисленные угрозы. По его словам, к этому имеет отношение именно Прохоров.
Напомним, что после романа с Викторией, Липовой взял в жёны Алану, которая вскоре подарила ему сынишку. Шесть лет назад пара развелась, а пару месяцев назад Александр узнал, что его тайком от всех лишили отцовства.
Экс-возлюбленного звезды реалити-шоу Виктории Романец Александра Липового обвиняют в мошеннических действиях.
Юристы чемпиона мира по кикбоксингу уже заявили, что виновником всего является некий гражданин, находящийся в федеральном розыске.
Когда-то Липовой одолжил Прохорову 4 с половиной млн руб «на бизнес». Однако эти деньги безвозвратно пропали. Было даже открыто уголовное дело, по которому спортсмен проходил потерпевшим.
Еще недавно он получал многочисленные угрозы. По его словам, к этому имеет отношение именно Прохоров.
Напомним, что после романа с Викторией, Липовой взял в жёны Алану, которая вскоре подарила ему сынишку. Шесть лет назад пара развелась, а пару месяцев назад Александр узнал, что его тайком от всех лишили отцовства.