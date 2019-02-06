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Облаченная в красный купальник певица Пелагея устроила танцы в сауне

Певица Пелагея решила устроить танцы в сауне, облачившись в красный купальник. Соответствующий ролик появился в режиме Stories в Instagram у отечественного хоккеиста Ивана Телегина, мужа артистки.
Облаченная в красный купальник певица Пелагея устроила танцы в сауне

В один из выходных дней Пелагея и ее супруг в компании друзей решили посетить сауну. На непродолжительном видео исполнительница зажигательно танцует перед камерой, притом из одежды на ней имеется только купальник красного цвета. Хотя наряд относительно закрытый, благодаря нему можно рассмотреть все преимущества фигуры знаменитости. Сама певица, судя по всему, не стесняется демонстрировать собственное стройное тело. В подписи Иван Телегин поинтересовался у подписчиков, любят ли они баню.
Облаченная в красный купальник певица Пелагея устроила танцы в сауне

Помимо Пелагеи, присутствуют на видео и те, кто составил компанию знаменитости и хоккеисту. В ролике заметно, что совместный досуг компания проводит с большим количеством пива, при этом также на отдыхе присутствовали дети.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:00

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