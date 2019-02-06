Облаченная в красный купальник певица Пелагея устроила танцы в сауне





В один из выходных дней Пелагея и ее супруг в компании друзей решили посетить сауну. На непродолжительном видео исполнительница зажигательно танцует перед камерой, притом из одежды на ней имеется только купальник красного цвета. Хотя наряд относительно закрытый, благодаря нему можно рассмотреть все преимущества фигуры знаменитости. Сама певица, судя по всему, не стесняется демонстрировать собственное стройное тело. В подписи Иван Телегин поинтересовался у подписчиков, любят ли они баню.Помимо Пелагеи, присутствуют на видео и те, кто составил компанию знаменитости и хоккеисту. В ролике заметно, что совместный досуг компания проводит с большим количеством пива, при этом также на отдыхе присутствовали дети.