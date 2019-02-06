Депутаты рассмотрят вопрос о введении налогового вычета на автомобили в РФ





Внедрение изменений в законодательный проект касается, в первую очередь, жителей Дальневосточного федерального округа. Решение было следствием инициативы об отмене денежных сборов государственными органами при таможенном контроле. В 2017 году около 30 тысяч подписей было собрано в поддержание инициативы.На собрании Госдумы поднимут вопрос о том, чтобы ввести процентный налоговый вычет при покупке автомобиля. Известно, что максимальная сумма, на которую уменьшится налоговая база, будет составлять не более 130000 рублей. Вернуть часть суммы приобретенного автомобиля предполагается при обязательной его регистрации в Государственной автомобильной инспекции и не чаще одного раза в пять лет.Такие вычеты не станут для россиян нововведением. На данный момент уже существует система социальных и имущественных выплат. Они касаются недвижимости, обучения, медицины.Будет ли принят законопроект, пока неизвестно. На данный момент мнения чиновников разделились, однако при условии его утверждения, считают эксперты, проект должен касаться жителей всех регионов.