Иосиф Пригожин поделился архивным снимком с пышной шевелюрой и усами

Все привыкли видеть Иосифа Пригожина с гладко выбритой головой и отсутствием растительности на лице. Поэтому многие поклонники продюсера оказались удивлены, когда он поделился архивным фото, где позирует с копной волос. Помимо густой шевелюры, в прошлом супруг певицы Валерии также носил усы, завершали картину “пышные” брови, которые сохранились у Пригожина и сейчас. В подписи к посту деятель предложил фолловерам угадать, сколько ему лет на этом фото, отметив, что 2 апреля “этому парню” исполнится 50.В комментариях подписчики выразили свое удивление тем, как изменился Иосиф Пригожин с периода молодости. Многие начали пытаться угадать, сколько в действительности лет продюсеру на фото, а пост собрал более 13 тысяч “лайков”.