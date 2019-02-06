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Иосиф Пригожин поделился архивным снимком с пышной шевелюрой и усами

Иосиф Пригожин поделился с поклонниками архивным снимком, на котором он позирует с пышной шевелюрой, а также усами. Соответствующий кадр супруг певицы Валерии разместил в личном профиле в Instagram.
Иосиф Пригожин поделился архивным снимком с пышной шевелюрой и усами

Все привыкли видеть Иосифа Пригожина с гладко выбритой головой и отсутствием растительности на лице. Поэтому многие поклонники продюсера оказались удивлены, когда он поделился архивным фото, где позирует с копной волос. Помимо густой шевелюры, в прошлом супруг певицы Валерии также носил усы, завершали картину “пышные” брови, которые сохранились у Пригожина и сейчас. В подписи к посту деятель предложил фолловерам угадать, сколько ему лет на этом фото, отметив, что 2 апреля “этому парню” исполнится 50.

В комментариях подписчики выразили свое удивление тем, как изменился Иосиф Пригожин с периода молодости. Многие начали пытаться угадать, сколько в действительности лет продюсеру на фото, а пост собрал более 13 тысяч “лайков”.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:41

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