Дочь Олега Ефремова никогда не имела понимания полной семьи





Как пояснила Анастасия, во время знакомства с ее матерью Олег Ефремов еще находился в официальном браке с Лилией Толмачевой, поскольку в тот период бракоразводный процесс являлся непростым. С матерью дочери артист жил в гражданском союзе, а с бывшей избранницей сохранял теплые отношения. В итоге с Ириной Мазурук артист расстался, когда Анастасии было всего три года. Причиной стало постоянное отсутствие Ефремова дома, он постоянно находился на съемках, будучи востребованным в своей профессии.Наследница актера признается, что понимания о полной семье у нее никогда не было, и даже сейчас она с трудом верит, что можно с одним человеком прожить всю жизнь. Впрочем, с отцом у Анастасии Ефремовой сложились более доверительные отношения, чем с матерью, с последней у них регулярно возникали конфликты. Артист о наследнице никогда не забывал, серьезных ссор между ними тоже не случалось.