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Дочь Олега Ефремова никогда не имела понимания полной семьи

Дочь отечественного актера Олега Ефремова откровенно призналась журналистам, что никогда не имела понимания полной семьи. С матерью Анастасии Ириной Мазурук в официальном браке артист не состоял.
Дочь Олега Ефремова никогда не имела понимания полной семьи

Как пояснила Анастасия, во время знакомства с ее матерью Олег Ефремов еще находился в официальном браке с Лилией Толмачевой, поскольку в тот период бракоразводный процесс являлся непростым. С матерью дочери артист жил в гражданском союзе, а с бывшей избранницей сохранял теплые отношения. В итоге с Ириной Мазурук артист расстался, когда Анастасии было всего три года. Причиной стало постоянное отсутствие Ефремова дома, он постоянно находился на съемках, будучи востребованным в своей профессии.
Дочь Олега Ефремова никогда не имела понимания полной семьи

Наследница актера признается, что понимания о полной семье у нее никогда не было, и даже сейчас она с трудом верит, что можно с одним человеком прожить всю жизнь. Впрочем, с отцом у Анастасии Ефремовой сложились более доверительные отношения, чем с матерью, с последней у них регулярно возникали конфликты. Артист о наследнице никогда не забывал, серьезных ссор между ними тоже не случалось.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:33

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