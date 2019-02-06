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Во время очередного скандала Алексей Безус ударил Милену Безбородову по голове

Недавно участница реалити-шоу «Дом-2» Милена Безбородова покинула Остров любви, отправившись в родную Эстонию для встречи с матерью, а также продления визы. На своей странице в социальной сети Instagram она писала о том, как ждет встречи с Алексеем Безусом, и о том, как хочет создать с ним семью.

Во время очередного скандала Алексей Безус ударил Милену Безбородову по голове

Однако по приезду в Москву девушка узнала, что возлюбленный все еще находится на Сейшелах, да еще и заявил о завершении их отношений. Поэтому она приняла решение дождаться его возвращения, чтобы предпринять очередную попытку добиться его любви.

В итоге Милена добилась чего хотела. Она помирилась с Лешей и уже размышляла над тем, как они весело отметят ее день рождение вместе, но, если верить слухам, идиллия в отношениях продлилась не долго.

Во время очередного скандала Алексей Безус ударил Милену Безбородову по голове

По информации, Безус хорошо выпил, а после по пока непонятным причинам ударил Безбородову по голове, да так сильно, что ей понадобилась помощь. Получил от молодого человека и Дмитрий Дмитренко, который оказался рядом с возлюбленными и ринулся спасать девушку.

После такого поступка в лучшем случае парню грозит черная метка и голосование коллектива, а в худшем – выгон безо всяких объяснений.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:55

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