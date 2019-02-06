АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Samsung Galaxy S10 Plus окажется тоньше предшественника
EUR 74.91 USD 65.57
Курс валют на 06.02.2019

Юлия Салибекова о поступке Марии Круглыхиной: «Это не по-христиански»

Некоторое время назад экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Мария Круглыхина негативно высказалась в адрес Юлии Салибековой. На своей странице в социальной сети Instagram она заявила, что ее «подташнивает» от методов воспитания детей своей бывшей коллеги.

Сама Юля долго не реагировала на подобный выпад, но все же решила высказаться во время интервью для журнала «Дом-2».

Юлия Салибекова о поступке Марии Круглыхиной: «Это не по-христиански»

По ее словам, она была очень удивлена от того, как Маша негативно настроена к их с Тиграном семье, поскольку она ни разу ничем ее не задевала и никак не касалась семьи. Дабы понять, о чем идет речь в комментарии, на который так резко отреагировала коллега, Салибекова даже зашла на ее страницу и прочла пост о воспитании, где она говорит, что заставляет дочек стирать свое нижнее белье.

«Могу сказать, что это правильное воспитание для девочек. Я никогда не осуждала ни её воспитание, ни её жизнь — что она верит в Бога и ходит в церковь. Это её право, она молодец…», - сообщила супруга Тиграна.

Ее удивила глубина злобы Круглыхиной по отношению к ней, ведь она могла просто не реагировать на комментарий, но она предпочла оскорбить человека, который ничего плохого ей не сделал.

Юлия Салибекова о поступке Марии Круглыхиной: «Это не по-христиански»

Юля считает, что Маша повела себя так потому, что ее не устраивает то, как она живет. Ведь если бы она была счастлива и всем довольна, то никогда бы не отреагировала так резко, и не начала лить грязь на чужую семью.

«Я знаю, что злобы и ненависти просто так не бывает. Может быть, какие-то терзания у неё в душе есть», - предположила Салибекова.

В любом случае, для нее было неожиданно услышать такой негатив в адрес своей семьи от человека, который давно изменил образ жизни, начал посещать храм и молиться. По ее мнению, молитвы должны очищать и умиротворять, но, судя по всему, на Круглыхину они действуют совсем по-другому



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:52

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные: Через 250 миллионов лет на
В Санкт-Петербурге избили актера
В Сети опубликован видеотизер нового VW
Во время очередного скандала Алексей
Юлия Салибекова о поступке Марии
Валерий Меладзе и рэпер Мот
Ученые назвали простой и действенный
Внебрачная дочка Евгения Осина
Xiaomi планирует выпуск смартфонов с
Сергей Шнуров показал фанатам в
Ученые рассказали о взаимосвязи
Mazda показала тизер нового кроссовера
Вадим Манукян жестко ответил назвавшему
В Англии обнаружили окаменелость
В России создадут небьющееся стекло для
Автор хита «Белые розы» Сергей Кузнецов
Ученые: Алкоголь усиливает симптомы ПМС
Алена Краснова ответила на вопрос о
Итальянский космонавт рассказал, какие
Японские учёные выяснили, как Pokemon
Мария Круглыхина не считает Юлию
Флагманский слайдер Xiaomi Mi Mix 3S
Ученые: Риск инфаркта зависит от типа
В Йемене на свет появились 2-головые
В Сети появились архивные фотографии
Эксперты определили, когда нужно
Чернобыльских животных сняли на видео и
Смартфон Moto Z4 Play получил
"Когда придет кризис, мы все будем
Range Rover разработал самый мощный и
Просмотреть все новости