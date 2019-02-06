Юлия Салибекова о поступке Марии Круглыхиной: «Это не по-христиански»

«Могу сказать, что это правильное воспитание для девочек. Я никогда не осуждала ни её воспитание, ни её жизнь — что она верит в Бога и ходит в церковь. Это её право, она молодец…», - сообщила супруга Тиграна.

«Я знаю, что злобы и ненависти просто так не бывает. Может быть, какие-то терзания у неё в душе есть», - предположила Салибекова.





Сама Юля долго не реагировала на подобный выпад, но все же решила высказаться во время интервью для журнала «Дом-2».По ее словам, она была очень удивлена от того, как Маша негативно настроена к их с Тиграном семье, поскольку она ни разу ничем ее не задевала и никак не касалась семьи. Дабы понять, о чем идет речь в комментарии, на который так резко отреагировала коллега, Салибекова даже зашла на ее страницу и прочла пост о воспитании, где она говорит, что заставляет дочек стирать свое нижнее белье.Ее удивила глубина злобы Круглыхиной по отношению к ней, ведь она могла просто не реагировать на комментарий, но она предпочла оскорбить человека, который ничего плохого ей не сделал.Юля считает, что Маша повела себя так потому, что ее не устраивает то, как она живет. Ведь если бы она была счастлива и всем довольна, то никогда бы не отреагировала так резко, и не начала лить грязь на чужую семью.В любом случае, для нее было неожиданно услышать такой негатив в адрес своей семьи от человека, который давно изменил образ жизни, начал посещать храм и молиться. По ее мнению, молитвы должны очищать и умиротворять, но, судя по всему, на Круглыхину они действуют совсем по-другому