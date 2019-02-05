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Мария Круглыхина не считает Юлию Салибекову примером хорошей матери

Мария Круглыхина и Юлия Салибекова холодно относятся друг к другу еще с тех пор, когда они были участницами реалити-шоу «Дом-2». Там в один из дней Маше и ее возлюбленному Сергею Адоевцеву пришлось переехать из городских квартир на Поляну, чтобы освободить комнату для Юли и Тиграна.
Мария Круглыхина не считает Юлию Салибекову примером хорошей матери

Несколько лет Салибекова и Круглыхина не вспоминали о существовании друг друга, но на днях лицом к лицу их столкнула одна из пользовательниц социальной сети Instgram.

В частности, девушка намекнула, что методы воспитания детей у Маши далеки от идеала, ведь она заставляет своих дочек много работать по дому, из-за чего они практически безвылазно находятся в помещении. Подписчица призвала мамочку обратить внимание на бывшую коллегу Юлю, у которой тоже трое детей, но она не отбирает у них детство, позволяя веселиться и играть столько, сколько это им необходимо.

Однако Круглыхина заявила, что не считает Салибекову примером идеальной матери, а потому будет воспитывать своих дочек так, как считает нужным.

По ее словам, они с мужем не ограничивают развитие девочек строгими запретами и всегда стараются предложить им что-то новое, интересное, познавательное. Маша считает, что главное – действие, а не бездействие. Поэтому если малышкам нечем заняться, то она дает им какое-то знание, например, о готовке.
Мария Круглыхина не считает Юлию Салибекову примером хорошей матери

«Всё, что ребёнок может сделать самостоятельно, он должен делать самостоятельно. Можем работать с ним, но не за него…», - написала бывшая участница реалити-шоу.

Она также отметила, что старается превратить работу ребенка в игру, тогда ему интересно и весело, благодаря этому они становятся ближе.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:34

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