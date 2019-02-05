Мария Круглыхина не считает Юлию Салибекову примером хорошей матери

«Всё, что ребёнок может сделать самостоятельно, он должен делать самостоятельно. Можем работать с ним, но не за него…», - написала бывшая участница реалити-шоу.





Несколько лет Салибекова и Круглыхина не вспоминали о существовании друг друга, но на днях лицом к лицу их столкнула одна из пользовательниц социальной сети Instgram.В частности, девушка намекнула, что методы воспитания детей у Маши далеки от идеала, ведь она заставляет своих дочек много работать по дому, из-за чего они практически безвылазно находятся в помещении. Подписчица призвала мамочку обратить внимание на бывшую коллегу Юлю, у которой тоже трое детей, но она не отбирает у них детство, позволяя веселиться и играть столько, сколько это им необходимо.Однако Круглыхина заявила, что не считает Салибекову примером идеальной матери, а потому будет воспитывать своих дочек так, как считает нужным.По ее словам, они с мужем не ограничивают развитие девочек строгими запретами и всегда стараются предложить им что-то новое, интересное, познавательное. Маша считает, что главное – действие, а не бездействие. Поэтому если малышкам нечем заняться, то она дает им какое-то знание, например, о готовке.Она также отметила, что старается превратить работу ребенка в игру, тогда ему интересно и весело, благодаря этому они становятся ближе.