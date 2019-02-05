Флагманский слайдер Xiaomi Mi Mix 3S должен получить меньшую цену
Флагманский современный слайдер версии Xiaomi Mi Mix 3S должен получить меньшую цену, чем раньше ожидалось. Начало продаж ожидают в марте месяце.
Цена на стандартную современную версию предварительно составит $620. Устройство должно сохранить форм-фактор слайдера, удобный изогнутый экран, как в случае Mi Mix 3. При этом у модели «похудеют» рамки. Дисплей займёт 95 процентов площади всей лицевой панели. Устройство наделили SoC Snapdragon 855. Его представят в вариациях с «оперативкой» на 6/8 ГБ, а также «накопителем» на 128/256 ГБ. Раньше говорилось о премиальной модификации с ОЗУ на 12 ГБ и флэш-памятью на 1 ТБ.
Тройной камерой используется основной специальный датчик на 48 Мп, а также два датчика на 12 Мп. В фронтальной камере сочетаются датчики на 8/20 Мп. В устройстве предусматривается оптическая стабилизация изображений. Модель должна получить поддержку сотовых сетей пятой генерации (5G), АКБ на 4000 мАч. Также на телефон установили MIUI 10 на основе «операционки» Android 9.0 Pie.
Цена на стандартную современную версию предварительно составит $620. Устройство должно сохранить форм-фактор слайдера, удобный изогнутый экран, как в случае Mi Mix 3. При этом у модели «похудеют» рамки. Дисплей займёт 95 процентов площади всей лицевой панели. Устройство наделили SoC Snapdragon 855. Его представят в вариациях с «оперативкой» на 6/8 ГБ, а также «накопителем» на 128/256 ГБ. Раньше говорилось о премиальной модификации с ОЗУ на 12 ГБ и флэш-памятью на 1 ТБ.
Тройной камерой используется основной специальный датчик на 48 Мп, а также два датчика на 12 Мп. В фронтальной камере сочетаются датчики на 8/20 Мп. В устройстве предусматривается оптическая стабилизация изображений. Модель должна получить поддержку сотовых сетей пятой генерации (5G), АКБ на 4000 мАч. Также на телефон установили MIUI 10 на основе «операционки» Android 9.0 Pie.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:31