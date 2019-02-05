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Флагманский слайдер Xiaomi Mi Mix 3S должен получить меньшую цену

Флагманский современный слайдер версии Xiaomi Mi Mix 3S должен получить меньшую цену, чем раньше ожидалось. Начало продаж ожидают в марте месяце.
Флагманский слайдер Xiaomi Mi Mix 3S должен получить меньшую цену

Цена на стандартную современную версию предварительно составит $620. Устройство должно сохранить форм-фактор слайдера, удобный изогнутый экран, как в случае Mi Mix 3. При этом у модели «похудеют» рамки. Дисплей займёт 95 процентов площади всей лицевой панели. Устройство наделили SoC Snapdragon 855. Его представят в вариациях с «оперативкой» на 6/8 ГБ, а также «накопителем» на 128/256 ГБ. Раньше говорилось о премиальной модификации с ОЗУ на 12 ГБ и флэш-памятью на 1 ТБ.

Тройной камерой используется основной специальный датчик на 48 Мп, а также два датчика на 12 Мп. В фронтальной камере сочетаются датчики на 8/20 Мп. В устройстве предусматривается оптическая стабилизация изображений. Модель должна получить поддержку сотовых сетей пятой генерации (5G), АКБ на 4000 мАч. Также на телефон установили MIUI 10 на основе «операционки» Android 9.0 Pie.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:31

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