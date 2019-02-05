Ученые: Риск инфаркта зависит от типа жиров в пище
По информации голландских ученых, тип насыщенных жиров, употребляемых человеком с пищей, влияет за вероятность развития сердечно-сосудистых недугов. К примеру, эксперты выяснили, что пальмитиновая и стеариновая кислоты повышают риск инфаркта. Результаты исследования появились на страницах издания International Journal of Cardiology.
Во время научной работы специалисты изучили данные более 75 тысяч британских и датских пациентов. Выяснилось, что чуть более 3 тысяч из них сталкивались с инфарктом миокарда. Ученые решили изучить рацион питания больных для установления взаимосвязи типа еды и вероятности развития недуга. Как стало известно, в случае малого количества жирных кислот и потребления растительных белков вероятность болезней сердечно-сосудистой системы снижается, и наоборот. Вредные для сердца кислоты вроде пальмитиновой и стеариновой (более 15 атомов углерода) содержатся в мясе.
Напротив, короткоцепочечные жирные кислоты находятся в молоке, сметане и твороге. При их употреблении риск инфаркта снизится, отмечают ученые. Впрочем, они заверили, что нуждаются в дополнительных исследованиях по данной теме.
Во время научной работы специалисты изучили данные более 75 тысяч британских и датских пациентов. Выяснилось, что чуть более 3 тысяч из них сталкивались с инфарктом миокарда. Ученые решили изучить рацион питания больных для установления взаимосвязи типа еды и вероятности развития недуга. Как стало известно, в случае малого количества жирных кислот и потребления растительных белков вероятность болезней сердечно-сосудистой системы снижается, и наоборот. Вредные для сердца кислоты вроде пальмитиновой и стеариновой (более 15 атомов углерода) содержатся в мясе.
Напротив, короткоцепочечные жирные кислоты находятся в молоке, сметане и твороге. При их употреблении риск инфаркта снизится, отмечают ученые. Впрочем, они заверили, что нуждаются в дополнительных исследованиях по данной теме.
Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 21:29