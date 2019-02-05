Эксперты определили, когда нужно покупать новый смартфон





На первом месте среди поводов, которые сигнализируют о необходимости замены мобильного телефона, эксперты назвали устаревшую версию операционной системы. Если девайс устраивает владельца, то на первое время можно попробовать установить модифицированную ОС Android. Еще одной немаловажной характеристикой функциональности гаджета является быстродействие системы. Устаревшие процессоры и маленький объем оперативной памяти приводят к некорректной работе всего устройства. При нарушении функций аппаратного обеспечения девайс может начать самостоятельно выключатся в то время, когда юзер работает с ним. Подобные проблемы закрывают лидерскую тройку причин, из-за которых необходимо сменить смартфон.Специалисты рекомендуют в первую очередь следить за работой гаджета, а не за выходом новых моделей. Эксперты настоятельно советуют не гнаться за внешним видом мобильного телефона.