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Чернобыльских животных сняли на видео и пересчитали американские ученые

Американские ученые, представляющие университет Джорджии, исследовали Чернобыльскую зону отчуждения. По словам доктора Джеймса Бизли, его целью было узнать о развитии фауны заповедника. Для этого коллеги исследователя установили на его территории специальные камеры с датчиками движения.
Чернобыльских животных сняли на видео и пересчитали американские ученые

Как оказалось, на береге реки Припять и соседних водоёмов были размещены тушки рыб для привлечения животных. Почти 98% приманок нашли и съели в течение недели. В основном камеры запечатлевали полевых и желтогорлых мышей, а также соек и обыкновенных сорок. Чуть реже к живности приходили енотовидные собаки и волки, а вот орланов-белохвостов и речных выдр в данном районе не обнаружили.

На видеороликах специалисты отметили до 15 видов млекопитающих и птиц, которые, как правило, появлялись возле каналов. Данные протоки всё ещё содержат воду и обильные заросли, служащие естественным укрытием для животных.



 
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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 21:03

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