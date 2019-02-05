Чернобыльских животных сняли на видео и пересчитали американские ученые





Как оказалось, на береге реки Припять и соседних водоёмов были размещены тушки рыб для привлечения животных. Почти 98% приманок нашли и съели в течение недели. В основном камеры запечатлевали полевых и желтогорлых мышей, а также соек и обыкновенных сорок. Чуть реже к живности приходили енотовидные собаки и волки, а вот орланов-белохвостов и речных выдр в данном районе не обнаружили.На видеороликах специалисты отметили до 15 видов млекопитающих и птиц, которые, как правило, появлялись возле каналов. Данные протоки всё ещё содержат воду и обильные заросли, служащие естественным укрытием для животных.