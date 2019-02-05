Итальянский космонавт рассказал, какие органы не нужны человеку во Вселенной





Впрочем, для этого человечество должно максимально задействовать способности своего организма. Возможно, землян в будущем транспортировать по Вселенной будут астронавты-мутанты с наличием специального гена, предоставляющего возможность организму пребывать в стадии сна, который на данный момент не применяется. Ученые вполне могут осуществить активацию данного гена, включая или выключая механизм для покорения новых вершин в космическом пространстве.Пармитано считает, что если бы человек имел по 4 руки и ноги, а также хвост в пространстве, где не действуют законы гравитации, ему было бы значительно легче. Тем не менее, астронавт не рассказал, каким образом наша цивилизация может прибегнуть к данным метаморфозам.