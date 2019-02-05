АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Samsung Galaxy S10 Plus окажется тоньше предшественника
EUR 75.06 USD 65.59
Курс валют на 05.02.2019

Итальянский космонавт рассказал, какие органы не нужны человеку во Вселенной

По мнению итальянского космонавта Луки Пармитано в скором будущем на Земле будет введён новый вид перевозок в космическом пространстве. Более того, такие путешествия станут обычными, как и посещение другой страны.
Итальянский космонавт рассказал, какие органы не нужны человеку во Вселенной

Впрочем, для этого человечество должно максимально задействовать способности своего организма. Возможно, землян в будущем транспортировать по Вселенной будут астронавты-мутанты с наличием специального гена, предоставляющего возможность организму пребывать в стадии сна, который на данный момент не применяется. Ученые вполне могут осуществить активацию данного гена, включая или выключая механизм для покорения новых вершин в космическом пространстве.

Пармитано считает, что если бы человек имел по 4 руки и ноги, а также хвост в пространстве, где не действуют законы гравитации, ему было бы значительно легче. Тем не менее, астронавт не рассказал, каким образом наша цивилизация может прибегнуть к данным метаморфозам.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 21:47

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Автор хита «Белые розы» Сергей Кузнецов
Ученые: Алкоголь усиливает симптомы ПМС
Алена Краснова ответила на вопрос о
Итальянский космонавт рассказал, какие
Японские учёные выяснили, как Pokemon
Мария Круглыхина не считает Юлию
Флагманский слайдер Xiaomi Mi Mix 3S
Ученые: Риск инфаркта зависит от типа
В Йемене на свет появились 2-головые
В Сети появились архивные фотографии
Эксперты определили, когда нужно
Чернобыльских животных сняли на видео и
Смартфон Moto Z4 Play получил
"Когда придет кризис, мы все будем
Range Rover разработал самый мощный и
Belkin показала переходник проводного
Участник «Дома-2» Захар Саленко
В альянсе PSA Group рассматривают
В Перу нашли три гробницы знати из
Иосиф Оганесян устроился работать
Николай Басков считает, что ушедший из
Власти Израиля опасаются новейшего
В африканской пустыне учёные обнаружили
Валерия Хуснутдинова об Острове любви:
Алла Пугачева появилась в строгом
Роман Капаклы начал оформлять документы
Концерн Toyota предложил пользоваться
В Европе показали первые домики для Луны
Смартфон Blackview MAX 1 наделили
Под Саратовом 16-летняя девушка
Просмотреть все новости