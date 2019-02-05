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Алена Краснова ответила на вопрос о материнстве ироничным снимком в Instagram

Алена Краснова, являющаяся женой Никиты Преснякова, в своем Instagram-аккаунте обнародовала новое фото, на котором она запечатлена с закатанными глазами. Под фото она написала - «Когда детки?», иронично ответив на вопрос по поводу материнства.
Алена Краснова ответила на вопрос о материнстве ироничным снимком в Instagram

Никита Пресняков и Алена Краснова поженились в 2017 году. Супруги редко афишируют свою личную жизнь, из-за этого поклонники засыпают их вопросами касательно пополнения в семействе. В 2018 году внук Примадонны признался, что планирует с женой наследников, однако немного позже. Но фанаты постоянно ищут у супруги артиста признаки беременности. Вопросы о детях мучают звездную пару как в Сети, так и в реальной жизни.

Краснова приняла решение положить конец, обнародовав в соцсети пост о материнстве, который в течение суток собрал свыше 6 тысяч отметок «Нравится» и около 100 комментариев. Многие подписчики поддержали модель, отметив, что подобные вопросы некорректно задавать замужней девушке. Поклонники посоветовали супругам пока повременить с детками, потому что пока молодые, стоит наслаждаться жизнью.



 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:00

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