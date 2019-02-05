Участник «Дома-2» Захар Саленко «подкачал» губы

«Сладенький наш, что губки увеличил?», «На Зверева стал похож, а раньше похож был только на половину», «На бабу стал похож», «Ты считаешь это нормальным? Посмотри на себя, ты на мужика перестал быть похожим. Кто таким как ты нравится… бррр… с надутыми губами», «Куда мир катится... уже парни губы качают... а что дальше то?», - отреагировали фолловеры.





И на днях стало известно о том, что популярный участник телепроекта «подкачал» губы. После возвращения в Москву с Сейшельских островов он отправился к косметологу, который сделал ему коррекцию, прибавив немного объема.Сразу показывать результат Захар не хотел, так как губы слишком отекли, но теперь, когда они приняли окончательную форму, парень решил показать результат, опубликовав на свей странице в социальной сети Instagram селфи из туалета.Стоит отметить, что Саленко не писал о том, что увеличивал губы, однако подписчикам это и не нужно, ведь они провели сравнение с его старыми фотографиями и сделали вывод, что он однозначно побывал у косметолога.