Участник «Дома-2» Захар Саленко «подкачал» губы
Внимательные зрители реалити-шоу «Дома-2» обратили внимание на то, что Захар Саленко вот уже несколько дней ходит по Поляне в марлевой повязке. Никто в коллективе не заостряет на этом внимания, однако публику интересует, что же произошло с лицом молодого человека.
И на днях стало известно о том, что популярный участник телепроекта «подкачал» губы. После возвращения в Москву с Сейшельских островов он отправился к косметологу, который сделал ему коррекцию, прибавив немного объема.
Сразу показывать результат Захар не хотел, так как губы слишком отекли, но теперь, когда они приняли окончательную форму, парень решил показать результат, опубликовав на свей странице в социальной сети Instagram селфи из туалета.
Стоит отметить, что Саленко не писал о том, что увеличивал губы, однако подписчикам это и не нужно, ведь они провели сравнение с его старыми фотографиями и сделали вывод, что он однозначно побывал у косметолога.
И на днях стало известно о том, что популярный участник телепроекта «подкачал» губы. После возвращения в Москву с Сейшельских островов он отправился к косметологу, который сделал ему коррекцию, прибавив немного объема.
Сразу показывать результат Захар не хотел, так как губы слишком отекли, но теперь, когда они приняли окончательную форму, парень решил показать результат, опубликовав на свей странице в социальной сети Instagram селфи из туалета.
«Сладенький наш, что губки увеличил?», «На Зверева стал похож, а раньше похож был только на половину», «На бабу стал похож», «Ты считаешь это нормальным? Посмотри на себя, ты на мужика перестал быть похожим. Кто таким как ты нравится… бррр… с надутыми губами», «Куда мир катится... уже парни губы качают... а что дальше то?», - отреагировали фолловеры.
Стоит отметить, что Саленко не писал о том, что увеличивал губы, однако подписчикам это и не нужно, ведь они провели сравнение с его старыми фотографиями и сделали вывод, что он однозначно побывал у косметолога.
ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:11