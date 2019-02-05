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Смартфон Moto Z4 Play получил 48-мегапиксельную камеру

Смартфон версии Moto Z4 Play имеет 48-мегапиксельную камеру, а также подэкранный дактилоскоп. Устройство должно дебютировать в конце февраля этого года.
Смартфон Moto Z4 Play получил 48-мегапиксельную камеру

В интернете около месяца назад появился ряд первых рендеров серии Moto Z следующей генерации. Устройство принадлежит к среднему уровню. Новая модель имеет некоторые интересные особенности. Z4 Play наделили 6,22-дюймовым экраном Super AMOLED, получившим специальный каплевидный вырез. Устройство имеет подэкранный дактилоскопический датчик. Основная камера современного аппарата обладает 48-мегапиксельным датчиком S5KGM1SP от Q Technology как у версий Huawei Nova 4, а также Honor View 20. Однако камера новой версии может быть одинарной.

Основой Z4 Play выступает SoC Sanpdargon 675. «Оперативка» в модели составляет 4/6 Гб, ПЗУ – 128 Гб. АКБ имеет ёмкость на 3600 мАч. Смартфон оснащают чистой версией Android 9 Pie. Телефоном поддерживаются модули Moto Mods, которые являются традиционными для серии. Версия официально должна дебютировать 26 февраля. Модель стоит ориентировочно $490.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:00

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