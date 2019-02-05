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Range Rover разработал самый мощный и быстрый Velar

Кроссовер Range Rover Velar обзавелся новой модификацией SVAutobiography Dynamic Edition, получившей 5,0-литровый мотор, генерирующий более 545 лошадиных сил и 675 Нм крутящего момента. Транспортное средство было разработано специалистами подразделения Special Vehicles Operations.
Range Rover разработал самый мощный и быстрый Velar

Силовая установка функционирует вместе с 8-ступенчатой АКПП. Кроме того, стоит отметить и наличие новой активной выпускной системы, которая стала почти на 7,1 килограмма легче классической. С 0 до 100 км/час автомобиль разгоняется за 4,6 секунды, а максимальная скорость составит почти 275 км/час.

Среди всего прочего выделяются 4-поршневые тормозные механизмы с 395-миллиметровыми дисками и красными суппортами, а также адаптивная пневмоподвеска и измененный стабилизатор поперечной устойчивости.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:35

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