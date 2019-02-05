Range Rover разработал самый мощный и быстрый Velar





Силовая установка функционирует вместе с 8-ступенчатой АКПП. Кроме того, стоит отметить и наличие новой активной выпускной системы, которая стала почти на 7,1 килограмма легче классической. С 0 до 100 км/час автомобиль разгоняется за 4,6 секунды, а максимальная скорость составит почти 275 км/час.Среди всего прочего выделяются 4-поршневые тормозные механизмы с 395-миллиметровыми дисками и красными суппортами, а также адаптивная пневмоподвеска и измененный стабилизатор поперечной устойчивости.