Belkin показала переходник проводного интернета на iPad
Американская корпорация Belkin, которая выпускает электронные аксессуары, показала потребительской аудитории переходник, предназначенный подключить проводной интернет к планшетам iPad. Пропускная способность гаджета, при использовании с небольшим устройством, не превышает 450 мегабит в секунду.
По данным, предоставленным представителями компании, благодаря переходнику юзеры получат возможность подсоединить к «яблочному» планшетному компьютеру домашнюю проводную сеть. Это станет возможным при наличии штекера «витая пара» или RJ-45. Для начала работы нужно девайс подсоединить к порту Lightning. Чтобы поддерживать заряд аккумулятора, производитель предусмотрел отдельный разъем на 12 Вт.
Разработчики сообщают, что новое устройство получило совместимость с брендовой программой Belkin Connect. С ее помощью осуществится обновление выпускаемых прошивок. Новинка функционирует на операционной системе iOS 10.3.3. На потребительский рынок переходник выйдет с ценником в 6 тысяч 600 рублей.
По данным, предоставленным представителями компании, благодаря переходнику юзеры получат возможность подсоединить к «яблочному» планшетному компьютеру домашнюю проводную сеть. Это станет возможным при наличии штекера «витая пара» или RJ-45. Для начала работы нужно девайс подсоединить к порту Lightning. Чтобы поддерживать заряд аккумулятора, производитель предусмотрел отдельный разъем на 12 Вт.
Разработчики сообщают, что новое устройство получило совместимость с брендовой программой Belkin Connect. С ее помощью осуществится обновление выпускаемых прошивок. Новинка функционирует на операционной системе iOS 10.3.3. На потребительский рынок переходник выйдет с ценником в 6 тысяч 600 рублей.
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 20:23