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Внебрачная дочка Евгения Осина Анастасия Годунова наняла адвоката для борьбы за наследство певца

Анастасия Годунова, являющаяся внебрачной дочкой Евгения Осина, готова вести борьбу за имущество знаменитого отца. Адвокат Сергей Воронов будет представлять в стенах суда интересы 12-летней девочки, а также ее мамы Елены Скорняковой.
Внебрачная дочка Евгения Осина Анастасия Годунова наняла адвоката для борьбы за наследство певца

Осин несколько лет назад в эфире одного из телепроектов представил общественности свою незаконнорождённую наследницу. Евгений Осин и Анастасия согласились на ДНК-тест, однако его результат не был обнародован. По мнению экс-жены музыканта, внезапно появившаяся наследница является аферисткой, которая хочет пропиариться на смерти популярного вокалиста.

Адвокат во время заседания суда будет добиваться, чтобы авторские права на песни покойного артиста передали его клиентке, а также равного разделения имущества. По закону РФ, ребенок, который не достиг совершеннолетия, имеет право претендовать на наследство.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:41

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