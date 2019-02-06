Внебрачная дочка Евгения Осина Анастасия Годунова наняла адвоката для борьбы за наследство певца

Осин несколько лет назад в эфире одного из телепроектов представил общественности свою незаконнорождённую наследницу. Евгений Осин и Анастасия согласились на ДНК-тест, однако его результат не был обнародован. По мнению экс-жены музыканта, внезапно появившаяся наследница является аферисткой, которая хочет пропиариться на смерти популярного вокалиста.Адвокат во время заседания суда будет добиваться, чтобы авторские права на песни покойного артиста передали его клиентке, а также равного разделения имущества. По закону РФ, ребенок, который не достиг совершеннолетия, имеет право претендовать на наследство.