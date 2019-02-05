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Иосиф Оганесян устроился работать официантом в караоке-клуб

На протяжении нескольких недель участник телепроекта «Дом-2» Иосиф Оганесян, который совсем недавно женился на Александре Черно, начал искать работу за периметром, чтобы подготовить почву для ухода.
Иосиф Оганесян устроился работать официантом в караоке-клуб

Молодой человек мечтал построить головокружительную карьеру в шоу-бизнесе, так как имеет необходимое образование и небольшой опыт работы в этой сфере, однако из-за того, что 2 года он отдал реалити-шоу, а не творчеству, сейчас у него появились проблемы.

Иосифа отказались брать в театр, кино и даже как аниматор он никому оказался не нужен, поэтому парень решил отказаться от мечты и снизойти до обычных профессий. В частности, супруг Саши планировал устроиться офис-менеджером в какую-нибудь компанию, но стал официантом.

На днях появилась информация, что Оганесяна взяли в караоке-клуб, где когда-то работал Валерий Блюменкранц. Причем он уже отработал свою первую ночную смену.
Иосиф Оганесян устроился работать официантом в караоке-клуб

«Звездный «ОФИЦИАНТ», к вашим услугам! Ищете хорошую атмосферу, тёплый приём и обслуживание на высшем уровне, тогда вам ко мне», - написал возлюбленный Черно в своем Instagram.

Стоит отметить, что зрители телестройки сомневаются в том, что участник справится с такой работой, ведь его планка очень завышена, и он мечтает о славе и любви поклонников, а не о подносах и больших чаевых.



 
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ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:42

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