Иосиф Оганесян устроился работать официантом в караоке-клуб

«Звездный «ОФИЦИАНТ», к вашим услугам! Ищете хорошую атмосферу, тёплый приём и обслуживание на высшем уровне, тогда вам ко мне», - написал возлюбленный Черно в своем Instagram.

Молодой человек мечтал построить головокружительную карьеру в шоу-бизнесе, так как имеет необходимое образование и небольшой опыт работы в этой сфере, однако из-за того, что 2 года он отдал реалити-шоу, а не творчеству, сейчас у него появились проблемы.Иосифа отказались брать в театр, кино и даже как аниматор он никому оказался не нужен, поэтому парень решил отказаться от мечты и снизойти до обычных профессий. В частности, супруг Саши планировал устроиться офис-менеджером в какую-нибудь компанию, но стал официантом.На днях появилась информация, что Оганесяна взяли в караоке-клуб, где когда-то работал Валерий Блюменкранц. Причем он уже отработал свою первую ночную смену.Стоит отметить, что зрители телестройки сомневаются в том, что участник справится с такой работой, ведь его планка очень завышена, и он мечтает о славе и любви поклонников, а не о подносах и больших чаевых.