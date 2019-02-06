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В Сети опубликован видеотизер нового VW Jetta GLI

Представители пресс-службы немецкой автомобильной компании Volkswagen опубликовали официальный видеотизер новой модели – Jetta GLI. Представят транспортное средство уже на этой неделе в рамках автосалона Chicago Auto Show-2019.
В Сети опубликован видеотизер нового VW Jetta GLI

Анонсирован данный автомобиль еще в середине осени позапрошлого года. Из-за различных событий в корпорации выпуск нового спортивного седана постоянно переносился. Видеотизер показал потребителю, что новинка получила радиаторную решетку, имеющую сотовую структуру и красную полоску. Разработчики отказались от привычных для моделей Jetta хромированных деталей и заменили их глянцевыми.

Имеющаяся информация говорит о том, что подкапотное пространство будет оснащено бензиновым турбированным двигателем с объемом два литра и мощностью 220 лошадиных сил. Трансмиссия может быть двух видов: механическая шестиступенчатая и семиступенчатый «робот» DSG. Тормозная система стала более мощной и крупной, а задняя подвеска – полностью независима.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 08:11

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