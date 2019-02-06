В Сети опубликован видеотизер нового VW Jetta GLI





Анонсирован данный автомобиль еще в середине осени позапрошлого года. Из-за различных событий в корпорации выпуск нового спортивного седана постоянно переносился. Видеотизер показал потребителю, что новинка получила радиаторную решетку, имеющую сотовую структуру и красную полоску. Разработчики отказались от привычных для моделей Jetta хромированных деталей и заменили их глянцевыми.Имеющаяся информация говорит о том, что подкапотное пространство будет оснащено бензиновым турбированным двигателем с объемом два литра и мощностью 220 лошадиных сил. Трансмиссия может быть двух видов: механическая шестиступенчатая и семиступенчатый «робот» DSG. Тормозная система стала более мощной и крупной, а задняя подвеска – полностью независима.