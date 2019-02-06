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Учёные: Через 250 миллионов лет на Земле останется только Тихий океан

Учёные рассказали, что может стать с нашей Землей уже через 250 000 000 лет. По словам научных деятелей, на Голубой планете основная водная среда будет представлена единым Тихим океаном.
Учёные: Через 250 миллионов лет на Земле останется только Тихий океан

В свою очередь Валентин Гаденов, являющийся популяризатором астрофизики, а также космоса, сделал публикацию в соцсети Facebook. Он выложил видео, демонстрирующее, как поменяется земная поверхность через следующие 250 000 000 лет. Учёный заметил, что через такой промежуток времени на планете из всех глобальных водных ресурсов останется огромный Тихий океан. При этом материки кардинально поменяют непосредственное свое местоположение на Земле.

Для наглядной демонстрации изменений Земного шара через 250 000 000 лет научными деятелями был представлен соответствующий видеоролик.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:26

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