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Сергей Шнуров показал фанатам в Instagram редкий «романтичный» снимок с молодой женой

Сейчас Сергей Шнуров вместе со своей женой Ольгой Абрамовой отдыхает в Африке. Лидер коллектива «Ленинград» в своем микроблоге Instagram обнародовал с каникул редкий «романтичный» снимок с молодой супругой.
Сергей Шнуров показал фанатам в Instagram редкий «романтичный» снимок с молодой женой

Сергей Шнуров изображен на переднем плане кадра, в затемнённых очках и повязанном на шее красном галстуке. При этом Ольга Абрамова запечатлена на заднем плане фото, скрывая свое лицо за артистом. Судя по геолокации, в настоящее время супруги находятся в Маракеше (Марокко), наслаждаясь местной культурой. Пара на протяжении длительного времени путешествует по европейским странам. Они съездили на Мальдивы, побывали в Америке, а сейчас находятся в Африке.

Певец не часто радует своих фолловеров совместными снимками с молодой супругой, именно поэтому последняя совместная публикация очень обрадовала фанатов. Фото в течение часа собрало около 84 тысяч одобрительных лайков и свыше 495 комментариев.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:11

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