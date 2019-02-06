Сергей Шнуров показал фанатам в Instagram редкий «романтичный» снимок с молодой женой

Сергей Шнуров изображен на переднем плане кадра, в затемнённых очках и повязанном на шее красном галстуке. При этом Ольга Абрамова запечатлена на заднем плане фото, скрывая свое лицо за артистом. Судя по геолокации, в настоящее время супруги находятся в Маракеше (Марокко), наслаждаясь местной культурой. Пара на протяжении длительного времени путешествует по европейским странам. Они съездили на Мальдивы, побывали в Америке, а сейчас находятся в Африке.Певец не часто радует своих фолловеров совместными снимками с молодой супругой, именно поэтому последняя совместная публикация очень обрадовала фанатов. Фото в течение часа собрало около 84 тысяч одобрительных лайков и свыше 495 комментариев.