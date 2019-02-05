Валерия Хуснутдинова об Острове любви: «Участники боятся идти на конкурсы»





Спустя некоторое время блондинка решила поднять тему телепроекта, рассказав своим подписчикам в социальной сети Instagram, с какими трудностями ей приходилось сталкиваться в периметре.Так, по словам экс-участницы, самым сложным периодом было пребывание на Острове любви, когда редактора захотели разбавить сейшельские эфиры темой беременности. Тогда она и вправду думала, что ждала ребенка, ведь тест, который ей предоставили, показал положительный результат.Лера уже смирилась с тем, что будет молодой матерью, но интересное положение не подтвердилось. Тогда девушка очень обиделась на редакторов, которых абсолютно не волновало ее здоровье и психическое состояние, однако, если верить ее словам, по сравнению с тем, что другим участницам приходится терпеть во время конкурсов, она еще очень легко отделалась.Хуснутдинова утверждает, что задание конкурсов придумывают редакторы. Именно они выставляют девушек в плохом свете, так как заставляют их делать сумасшедшие поступки на камеру, а после выносят это на всеобщее обсуждение на Лобном или в шоу «Бородина против Бузовой». Бывшая звезда телестройки даже призналась, что многие жители Острова боятся идти на конкурсы, а если идут, то после них непременно просятся домой.