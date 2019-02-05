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Валерия Хуснутдинова об Острове любви: «Участники боятся идти на конкурсы»

Несколько недель назад реалити-шоу «Дом-2» покинула 18-летняя Валерия Хуснутдинова. На Лобном месте девушка сообщила, что за воротами у нее появились проблемы по учебе, а также необходимо закончить курс лечения глаза, с которым она попала в больницу сразу после Нового года.
Валерия Хуснутдинова об Острове любви: «Участники боятся идти на конкурсы»

Спустя некоторое время блондинка решила поднять тему телепроекта, рассказав своим подписчикам в социальной сети Instagram, с какими трудностями ей приходилось сталкиваться в периметре.

Так, по словам экс-участницы, самым сложным периодом было пребывание на Острове любви, когда редактора захотели разбавить сейшельские эфиры темой беременности. Тогда она и вправду думала, что ждала ребенка, ведь тест, который ей предоставили, показал положительный результат.

Лера уже смирилась с тем, что будет молодой матерью, но интересное положение не подтвердилось. Тогда девушка очень обиделась на редакторов, которых абсолютно не волновало ее здоровье и психическое состояние, однако, если верить ее словам, по сравнению с тем, что другим участницам приходится терпеть во время конкурсов, она еще очень легко отделалась.
Валерия Хуснутдинова об Острове любви: «Участники боятся идти на конкурсы»

Хуснутдинова утверждает, что задание конкурсов придумывают редакторы. Именно они выставляют девушек в плохом свете, так как заставляют их делать сумасшедшие поступки на камеру, а после выносят это на всеобщее обсуждение на Лобном или в шоу «Бородина против Бузовой». Бывшая звезда телестройки даже призналась, что многие жители Острова боятся идти на конкурсы, а если идут, то после них непременно просятся домой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:04

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