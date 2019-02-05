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Власти Израиля опасаются новейшего оружия России

Власти Израиля опасаются новейшего оружия, появившегося в распоряжении России. Начало новой гонки вооружений может иметь катастрофические последствия, пишет The Jerusalem Post.
Власти Израиля опасаются новейшего оружия России

В местном таблоиде идет речь о выходе РФ и США из Договора о ракетах малой и средней дальности (ДРСМД/INF). В предстоящей гонке вооружений Израиль может стать жертвой катастрофы, говорится в статье.

ДРСМД с 1987 года имел одну цель - контролировать вооружения, выведенные в отдельную группу ядерного оружия (ЯО) в последний период Холодной войны. Из-за неоднократных "нарушений Москвой" договоренности, в Вашингтоне сообщили, что не собираются занимать отстающие позиции в области разработки ЯО нового поколения, пишет The Jerusalem Post.

Некоторые представители правительства в Европе уверены: российские власти излишне трактуют условия соглашения. Несмотря на то, что Соединенные Штаты обвиняют РФ в нарушении соглашения, они не отрицают, что Владимир Путин поддерживает ряд положений ДРСМД.

Реакция американского правительства вызвана не действиями россиян, а скорее всего, ростом потенциальной угрозы со стороны Китая, работающего над созданием новых видов оружия, уверены эксперты. В Иерусалиме боятся не только мощных ракет средней дальности Пекина, но и РК "Авангард", принадлежащего РФ.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:20

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