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В Сети появились архивные фотографии 13-летней Леди Гаги

Не так давно стали доступны в Сети архивные фотографии американской певицы Леди Гаги. На изображениях артистке 13 лет, а ее внешность далека от «глянцевых» идеалов Голливуда.
В Сети появились архивные фотографии 13-летней Леди Гаги

Несмотря на это, Леди Гага уже в те годы могла похвастаться жизнерадостностью и артистичностью. Она имела навыки игры на многих музыкальных инструментах и предпочитала экстравагантную одежду. Яркая внешность вызывала у сверстников зависть, и они ее недолюбливали. А однажды даже бросили в мусорный бак.

Пользователи Сети, которым посчастливилось увидеть редкие снимки Леди Гаги, заметили, что у нее сейчас не такой формы нос и скулы. А это говорит о том, что она не раз обращалась за помощью к пластическим хирургам. Артистка ответила, что опаснее всего демонстрировать таким образом неуверенность в себе. Поэтому намного важнее, по какой причине человек обращается к таким специалистам.



 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 21:11

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