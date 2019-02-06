Вадим Манукян жестко ответил назвавшему жизнь в регионах России «проклятием» Дмитрию Лысенкову





Манукян заявляет, что выступления актера перед представителями латвийских средств массовой информации не выдерживают никакой критики. Артист пожаловался зарубежному радио Baltkom на жизнь, которую проживают россияне в небольших и отдаленных районах страны. Такие высказывания зацепили эксперта. Политика интересует, почему Лысенков выбрал для подобных заявлений СМИ страны, которая входит в NATO. Отвечая на свой же вопрос, Манукян предположил, что знаменитость просто напросто не получил поддержки от отечественных масс-медиа. Он считает, что данное заявление – это попытка произвести впечатление на зарубежную потребительскую аудиторию.Отчасти эксперт согласился, что некоторые слова артиста, возможно, соответствуют действительности, но с большей частью высказывания он категорически не согласен. Член совета уверен, что далеко не все жители регионов мечтают переехать в главные города РФ, как утверждает звезда сериала «Мажоры». Вадим Манукян считает неправильным судить о всех депутатах страны только по тем особям, что оказались алчными и беспринципными.