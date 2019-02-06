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Вадим Манукян жестко ответил назвавшему жизнь в регионах России «проклятием» Дмитрию Лысенкову

Вадим Манукян, который является членом экспертного совета, действующего при Государственной думе, по развитию информационного общества, жестко прокомментировал слова актера Дмитрия Лысенкова, в которых последний заявил, что жизнь в регионах Российской Федерации – это «проклятие». Ответ политика артисту опубликовало Интернет-издание dni.ru.
Вадим Манукян жестко ответил назвавшему жизнь в регионах России «проклятием» Дмитрию Лысенкову

Манукян заявляет, что выступления актера перед представителями латвийских средств массовой информации не выдерживают никакой критики. Артист пожаловался зарубежному радио Baltkom на жизнь, которую проживают россияне в небольших и отдаленных районах страны. Такие высказывания зацепили эксперта. Политика интересует, почему Лысенков выбрал для подобных заявлений СМИ страны, которая входит в NATO. Отвечая на свой же вопрос, Манукян предположил, что знаменитость просто напросто не получил поддержки от отечественных масс-медиа. Он считает, что данное заявление – это попытка произвести впечатление на зарубежную потребительскую аудиторию.

Отчасти эксперт согласился, что некоторые слова артиста, возможно, соответствуют действительности, но с большей частью высказывания он категорически не согласен. Член совета уверен, что далеко не все жители регионов мечтают переехать в главные города РФ, как утверждает звезда сериала «Мажоры». Вадим Манукян считает неправильным судить о всех депутатах страны только по тем особям, что оказались алчными и беспринципными.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 02:11

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