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"Когда придет кризис, мы все будем ездить на электричках": Максим Галкин пошутил над просьбой сына

На странице дочери Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лизы было опубликовано забавное видео, записанное прошлым летом. Семья решила отправиться вместе в загородное путешествие на автомобиле.
"Когда придет кризис, мы все будем ездить на электричках": Максим Галкин пошутил над просьбой сына

Отец сидел с детьми, и в один момент сын Гарри неожиданно спросил, когда они наконец-то прокатятся на электричке. Ответ юмориста не заставил долго ждать: по его словам, если случится кризис, то все они будут ездить на данном транспорте. После этого сын и дочь знаменитостей перечислили, какие подарки хотят получить. Поначалу в список попали лишь домашние любимцы, но в какой-то момент Лиза удивила всех, заявив, что хотела бы получить корову.

В комментариях к публикации интернет-пользователи отметили, что у детей разный характер, но они прекрасно дополняют друг друга. Кроме того, подписчики призвали Галкина и Пугачёву купить ребятам кота или собаку.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:47

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