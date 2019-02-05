Роман Капаклы начал оформлять документы на призовую квартиру
С тех пор, как конкурс «Человек-года» на телепроекте «Дом-2» подошел к концу, прошло уже несколько месяцев, и сейчас Роман Капаклы, который стал победителем, уже приступил к процедуре оформления документов на получение призовой квартиры в Москве.
Напомним, что в финале главным соперником возлюбленного Марины Африкантовой была Алена Савкина, которая забеременела от Ильи Яббарова, а через несколько недель ушла от него, так как узнала об измене. Девушке не хватило всего несколько голосов, однако она не расстроилась из-за проигрыша, поскольку Рома был достойным конкурентом.
Также отметим, что после завершения конкурса в Сети ходили слухи о том, что Капаклы останется без квартиры и многие его поклонники очень волновались по этому поводу, ведь у парня нет жилья в Москве, а в Санкт-Петербурге он жил вместе с мамой, то есть за воротами реалити-шоу ему с Мариной попросту негде жить.
Впрочем, на днях появилась информация, которая опровергла все слухи. Оказывается, компания, занимающаяся строительством дома, где находится квартира Капаклы, вовремя закончила все работы и уже выдала ключи всем владельцам, оплатившим за жилье наперед.
Получил ключи и участник телестройки, поэтому он отправился в родной Питер, чтобы решить все вопросы с паспортом и пропиской, а после приступить к оформлению документов.
Стоит сказать, что молодой человек обещал сделать полноправной хозяйкой дома свою возлюбленную Марину Африкантову, но, судя по всему, пока все необходимые документы он оформляет на свое имя.
Напомним, что в финале главным соперником возлюбленного Марины Африкантовой была Алена Савкина, которая забеременела от Ильи Яббарова, а через несколько недель ушла от него, так как узнала об измене. Девушке не хватило всего несколько голосов, однако она не расстроилась из-за проигрыша, поскольку Рома был достойным конкурентом.
Также отметим, что после завершения конкурса в Сети ходили слухи о том, что Капаклы останется без квартиры и многие его поклонники очень волновались по этому поводу, ведь у парня нет жилья в Москве, а в Санкт-Петербурге он жил вместе с мамой, то есть за воротами реалити-шоу ему с Мариной попросту негде жить.
Впрочем, на днях появилась информация, которая опровергла все слухи. Оказывается, компания, занимающаяся строительством дома, где находится квартира Капаклы, вовремя закончила все работы и уже выдала ключи всем владельцам, оплатившим за жилье наперед.
Получил ключи и участник телестройки, поэтому он отправился в родной Питер, чтобы решить все вопросы с паспортом и пропиской, а после приступить к оформлению документов.
Стоит сказать, что молодой человек обещал сделать полноправной хозяйкой дома свою возлюбленную Марину Африкантову, но, судя по всему, пока все необходимые документы он оформляет на свое имя.