АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Samsung Galaxy S10 Plus окажется тоньше предшественника
EUR 75.06 USD 65.59
Курс валют на 05.02.2019

Роман Капаклы начал оформлять документы на призовую квартиру

С тех пор, как конкурс «Человек-года» на телепроекте «Дом-2» подошел к концу, прошло уже несколько месяцев, и сейчас Роман Капаклы, который стал победителем, уже приступил к процедуре оформления документов на получение призовой квартиры в Москве.
Роман Капаклы начал оформлять документы на призовую квартиру

Напомним, что в финале главным соперником возлюбленного Марины Африкантовой была Алена Савкина, которая забеременела от Ильи Яббарова, а через несколько недель ушла от него, так как узнала об измене. Девушке не хватило всего несколько голосов, однако она не расстроилась из-за проигрыша, поскольку Рома был достойным конкурентом.

Также отметим, что после завершения конкурса в Сети ходили слухи о том, что Капаклы останется без квартиры и многие его поклонники очень волновались по этому поводу, ведь у парня нет жилья в Москве, а в Санкт-Петербурге он жил вместе с мамой, то есть за воротами реалити-шоу ему с Мариной попросту негде жить.

Впрочем, на днях появилась информация, которая опровергла все слухи. Оказывается, компания, занимающаяся строительством дома, где находится квартира Капаклы, вовремя закончила все работы и уже выдала ключи всем владельцам, оплатившим за жилье наперед.
Роман Капаклы начал оформлять документы на призовую квартиру

Получил ключи и участник телестройки, поэтому он отправился в родной Питер, чтобы решить все вопросы с паспортом и пропиской, а после приступить к оформлению документов.

Стоит сказать, что молодой человек обещал сделать полноправной хозяйкой дома свою возлюбленную Марину Африкантову, но, судя по всему, пока все необходимые документы он оформляет на свое имя.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:52

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В альянсе PSA Group рассматривают
В Перу нашли три гробницы знати из
Иосиф Оганесян устроился работать
Николай Басков считает, что ушедший из
Власти Израиля опасаются новейшего
В африканской пустыне учёные обнаружили
Валерия Хуснутдинова об Острове любви:
Алла Пугачева появилась в строгом
Роман Капаклы начал оформлять документы
Концерн Toyota предложил пользоваться
В Европе показали первые домики для Луны
Смартфон Blackview MAX 1 наделили
Под Саратовом 16-летняя девушка
Дана Борисова оправдалась за пиар на
Звезда "Дома-2" Taтa
Астрономы подтвердили столкновение
Учёные создадут определяющий уровень
В Кировской области в школе начали
Учёные нашли в Аргентине останки нового
Лиза Галкина получила свою первую
Эксперты iFixit доказали, что смартфоны
Ученые: "Зона щекотки" в мозге человека
Ольга Серябкина посоветовала бороться
В крови Децла по предварительной
Эксперты рассказали о причинах вражды
В Xiaomi назвали будущий флагман Mi 9
Анна Седокова посоветовала фанатам не
Кристина Асмус показала на видео брата
В Steam стартовала распродажа игр
Nissan Pathfinder получил новый пакет
Просмотреть все новости