Роман Капаклы начал оформлять документы на призовую квартиру





Напомним, что в финале главным соперником возлюбленного Марины Африкантовой была Алена Савкина, которая забеременела от Ильи Яббарова, а через несколько недель ушла от него, так как узнала об измене. Девушке не хватило всего несколько голосов, однако она не расстроилась из-за проигрыша, поскольку Рома был достойным конкурентом.Также отметим, что после завершения конкурса в Сети ходили слухи о том, что Капаклы останется без квартиры и многие его поклонники очень волновались по этому поводу, ведь у парня нет жилья в Москве, а в Санкт-Петербурге он жил вместе с мамой, то есть за воротами реалити-шоу ему с Мариной попросту негде жить.Впрочем, на днях появилась информация, которая опровергла все слухи. Оказывается, компания, занимающаяся строительством дома, где находится квартира Капаклы, вовремя закончила все работы и уже выдала ключи всем владельцам, оплатившим за жилье наперед.Получил ключи и участник телестройки, поэтому он отправился в родной Питер, чтобы решить все вопросы с паспортом и пропиской, а после приступить к оформлению документов.Стоит сказать, что молодой человек обещал сделать полноправной хозяйкой дома свою возлюбленную Марину Африкантову, но, судя по всему, пока все необходимые документы он оформляет на свое имя.