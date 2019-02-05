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Автор хита «Белые розы» Сергей Кузнецов выживает на пенсию в 8 000 рублей

Сергей Кузнецов, являющийся автором хита «Белые розы», старается выжить на пенсию в размере 8 000 рублей. Композитор ранее проиграл суды за авторские права на свои композиции. Весь доход от известных в 90-е годы песен достался экс-солисту группы «Ласковый май» Юре Шатунову.
Автор хита «Белые розы» Сергей Кузнецов выживает на пенсию в 8 000 рублей

Невзирая на распад коллектива, Шатунов до сих пор выступает по всей территории России. Ни один концерт артиста не проходит без композиции «Белые розы». По словам продюсера Андрея Разина, он ранее выкупил у Сергея Кузнецова права на написанные им хиты. Композитор желал оспорить сделку, однако суд признал ее законной. В конце 90-х Кузнецовым была создана группа «Мама», однако она не стала известной. Многие отказывались работать с музыкантом, так как он стал злоупотреблять алкоголем.

В настоящее время композитор проживает в Оренбурге, работая над своим проектом под названием «Ангел и кот». Он часто делится с интернет-пользователями своими композициями на платформе YouTube. Около двух лет назад Сергей Кузнецов возобновил сотрудничество с Юрием Шатуновым, с которым часто связывается по Skype. Композитор живет на маленькую пенсию по инвалидности, при этом имеет авторские отчисления около 2 000 рублей.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 23:11

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