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Николай Басков считает, что ушедший из семьи Игорь Булатов может так же бросить и Викторию Лопыреву

Знаменитый российский певец Николай Басков решил прокомментировать уход бизнесмена Игоря Булатова из семьи к телеведущей Виктории Лопыревой. По его мнению, на месте Тати Карапетян может оказаться и теледива.
Николай Басков считает, что ушедший из семьи Игорь Булатов может так же бросить и Викторию Лопыреву

Николай Басков признался, что ему не понятны мотивы взрослого мужчины, который оставляет беременную жену и уходит к другой женщине. Из-за этого он теряет не только семью, но статус в обществе и достойную работу. Однако певец отметил, что не намерен выступать в этой истории судьей, но удивляться никто не запрещал. Он опасается, что Булатов может также поступить и с Лопыревой, оставив ее ради другой пассии.

Николай Басков заявил, что осуждать женщину, которую когда-то просил стать его женой, он не будет. Единственное, о чем просит у СМИ, это не втягивать его имя в этот скандал.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:32

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