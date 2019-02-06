Xiaomi планирует выпуск смартфонов с несколькими отверстиями в дисплее
В китайской компании Xiaomi, планируют выпуск смартфонов, в дисплее которых будет иметься несколько отверстий. При этом в модели возможно необычное исполнение фронтальной камеры.
Данные касательно нового дизайна смартфона от Xiaomi появились в рамках сайта WIPO. Речь ведётся о том, что в область дисплея будет интегрирована селфи-камера. Согласно задумке команды компании, экран получит ряд отверстий. Благодаря этому представится возможность установки сдвоенной фронтальной камеры, а также лицевой вспышки. В Xiaomi предлагают разные вариации реализации современной системы фронтальных камер. Например, объективы могут размещаться в левой, а также правой части верхней зоны экрана. В настоящее время Xiaomi только патентует соответствующий дизайн.
Согласно оценкам IDC, компания Xiaomi располагается на четвёртой позиции в списке самых крупных производителей современных смартфонов. Фирма в прошедшем году продала 112 600 000 устройств. При этом она заняла 8,7 процентов всего мирового рынка.
Данные касательно нового дизайна смартфона от Xiaomi появились в рамках сайта WIPO. Речь ведётся о том, что в область дисплея будет интегрирована селфи-камера. Согласно задумке команды компании, экран получит ряд отверстий. Благодаря этому представится возможность установки сдвоенной фронтальной камеры, а также лицевой вспышки. В Xiaomi предлагают разные вариации реализации современной системы фронтальных камер. Например, объективы могут размещаться в левой, а также правой части верхней зоны экрана. В настоящее время Xiaomi только патентует соответствующий дизайн.
Согласно оценкам IDC, компания Xiaomi располагается на четвёртой позиции в списке самых крупных производителей современных смартфонов. Фирма в прошедшем году продала 112 600 000 устройств. При этом она заняла 8,7 процентов всего мирового рынка.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:11