Mazda показала тизер нового кроссовера и представит его не Женевском автосалоне
Японская компания Mazda показала тизер нового кроссовера, и объявила, что готова представить его на ежегодном автосалоне, который пройдет в Женеве, Швейцария. Кроме изображения и лаконичного описания, о новинке ничего неизвестно.
Как компания Mazda нарекла новую модель, история умалчивает. Тем не менее, известно, что под капотом компактного автомобиля разместятся два варианта двигателей: Skyactiv и Skyactiv-X. Кстати последний окажется с технологией Spark Plug Controlled Compression Ignition.
Эксперты озвучили свои предположения касательно того, какая модель изображена на тизере. По их мнению, это Mazda CX-3, хотя это может быть и не она, поскольку первое поколение кроссоверов еще пользуется популярностью. Тем более, что не так давно производитель их усовершенствовал.
Как компания Mazda нарекла новую модель, история умалчивает. Тем не менее, известно, что под капотом компактного автомобиля разместятся два варианта двигателей: Skyactiv и Skyactiv-X. Кстати последний окажется с технологией Spark Plug Controlled Compression Ignition.
Эксперты озвучили свои предположения касательно того, какая модель изображена на тизере. По их мнению, это Mazda CX-3, хотя это может быть и не она, поскольку первое поколение кроссоверов еще пользуется популярностью. Тем более, что не так давно производитель их усовершенствовал.
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 03:11