АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Samsung Galaxy S10 Plus окажется тоньше предшественника
EUR 74.91 USD 65.57
Курс валют на 06.02.2019

Mazda показала тизер нового кроссовера и представит его не Женевском автосалоне

Японская компания Mazda показала тизер нового кроссовера, и объявила, что готова представить его на ежегодном автосалоне, который пройдет в Женеве, Швейцария. Кроме изображения и лаконичного описания, о новинке ничего неизвестно.
Mazda показала тизер нового кроссовера и представит его не Женевском автосалоне

Как компания Mazda нарекла новую модель, история умалчивает. Тем не менее, известно, что под капотом компактного автомобиля разместятся два варианта двигателей: Skyactiv и Skyactiv-X. Кстати последний окажется с технологией Spark Plug Controlled Compression Ignition.

Эксперты озвучили свои предположения касательно того, какая модель изображена на тизере. По их мнению, это Mazda CX-3, хотя это может быть и не она, поскольку первое поколение кроссоверов еще пользуется популярностью. Тем более, что не так давно производитель их усовершенствовал.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 03:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Mazda показала тизер нового кроссовера
Вадим Манукян жестко ответил назвавшему
В Англии обнаружили окаменелость
В России создадут небьющееся стекло для
Автор хита «Белые розы» Сергей Кузнецов
Ученые: Алкоголь усиливает симптомы ПМС
Алена Краснова ответила на вопрос о
Итальянский космонавт рассказал, какие
Японские учёные выяснили, как Pokemon
Мария Круглыхина не считает Юлию
Флагманский слайдер Xiaomi Mi Mix 3S
Ученые: Риск инфаркта зависит от типа
В Йемене на свет появились 2-головые
В Сети появились архивные фотографии
Эксперты определили, когда нужно
Чернобыльских животных сняли на видео и
Смартфон Moto Z4 Play получил
"Когда придет кризис, мы все будем
Range Rover разработал самый мощный и
Belkin показала переходник проводного
Участник «Дома-2» Захар Саленко
В альянсе PSA Group рассматривают
В Перу нашли три гробницы знати из
Иосиф Оганесян устроился работать
Николай Басков считает, что ушедший из
Власти Израиля опасаются новейшего
В африканской пустыне учёные обнаружили
Валерия Хуснутдинова об Острове любви:
Алла Пугачева появилась в строгом
Роман Капаклы начал оформлять документы
Просмотреть все новости