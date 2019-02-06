Mazda показала тизер нового кроссовера и представит его не Женевском автосалоне





Как компания Mazda нарекла новую модель, история умалчивает. Тем не менее, известно, что под капотом компактного автомобиля разместятся два варианта двигателей: Skyactiv и Skyactiv-X. Кстати последний окажется с технологией Spark Plug Controlled Compression Ignition.Эксперты озвучили свои предположения касательно того, какая модель изображена на тизере. По их мнению, это Mazda CX-3, хотя это может быть и не она, поскольку первое поколение кроссоверов еще пользуется популярностью. Тем более, что не так давно производитель их усовершенствовал.