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Ученые назвали простой и действенный способ для борьбы с депрессией

Ученые из Королевского колледжа Лондона провели исследование, позволившее назвать простой и действенный способ для борьбы с депрессией. Это - здоровая диета, уверены британские специалисты. Результаты научной работы публикует журнал Psychosomatic Medicine.
Ученые назвали простой и действенный способ для борьбы с депрессией

По мнению экспертов, именно здоровая диета, смена образа жизни, физическая активность помогают избавиться от такого явления как хроническая депрессия. Но эффект от такой методики в большей части будет наблюдаться среди женщин. Как рассказал один из авторов исследования, Брэндон Стаббс, с плохим настроением отлично борется диета, сочетающаяся со спортивными нагрузками. Это давно заметили медицинские специалисты, наблюдающие за пациентами, резко меняющими образ жизни. Было замечено заметное снижение остроты симптомов хронической депрессии или полное ее исчезновение.

Специалисты проанализировали 16 экспериментов диетологов, проводившихся за последние несколько лет. Авторы этих исследований изучали физиологию, а также настроение добровольцев. В них принимали участие около 46 000 человек, при чем часть из них имела симптомы депрессии. Данные удалось объединить и выяснить: связь между психологическим расстройством и диетой была очевидной. Средиземноморская диета и 10 других видов полезной пищи помогли побороть депрессию трети участников.
Ученые назвали простой и действенный способ для борьбы с депрессией

Эксперт Джозеф Фирт из Манчестерского университета, сделал вывод, что такая реакция может быть связана с физиологией. Правильная пища помогает избавиться от лишнего веса, снизить воспаления в организме, а также позволяет меньше уставать. Эти факторы оказывают положительное влияние на душевное здоровье человека.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 07:11

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