Алла Пугачева появилась в строгом образе на снимке с дизайнером Александром Васильевым

Хозяин микроблога подписал пост словами о том, что исполнительница позирует совместно с модельером Александром Васильевым, который заехал за платьями Пугачевой для своего Музея Моды. На фотоснимке певица стоит в скромном, строгом платье черного цвета, ниже колен, оформленном белым воротником. Нижняя часть наряда немного расклешена. К наряду знаменитость подобрала черные лакированные туфли на небольшом каблуке.Подписчики телеведущего заметили, что его супруга выглядит как Мэри Поппинс. За достаточно короткое время пост набрал огромное количество лайков и, преимущественно, положительных комментариев.