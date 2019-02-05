Под Саратовом 16-летняя девушка насмерть отравилась выхлопами в гараже





Как сообщает СУ следкома в Саратовской области, 3 февраля 16-летнюю жительницу области нашли мёртвой в гараже. До этого ночью погибшая находилась вместе с тремя своими друзьями. Гараж, в котором заночевали подростки, принадлежит родителям одного из них.Спали парни и девушка в салоне машины, который время от времени прогревали, заводя двигатель. Жительница Саратовской области заснула на переднем сидении, где утром её обнаружили приятели без сознания.Сразу после этого трое подростков позвонили в скорую и выехали на встречу карете на личном авто. В Ленинском районе города медики смогли забрать девушку, однако к тому моменту она умерла.В больницу попали двое несовершеннолетних, также надышавшихся газом. Судмедэкспертиза показала, что погибла девушка от выхлопов машины. Правоохранители Саратова выясняют, почему подростки ночевали в гараже, и как родители занимались их опекой.