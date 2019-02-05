Под Саратовом 16-летняя девушка насмерть отравилась выхлопами в гараже
Под Саратовом 16-летняя девушка умерла от отравления выхлопами машины после ночи в гараже. Двое её несовершеннолетних друзей также были госпитализированы.
Как сообщает СУ следкома в Саратовской области, 3 февраля 16-летнюю жительницу области нашли мёртвой в гараже. До этого ночью погибшая находилась вместе с тремя своими друзьями. Гараж, в котором заночевали подростки, принадлежит родителям одного из них.
Спали парни и девушка в салоне машины, который время от времени прогревали, заводя двигатель. Жительница Саратовской области заснула на переднем сидении, где утром её обнаружили приятели без сознания.
Сразу после этого трое подростков позвонили в скорую и выехали на встречу карете на личном авто. В Ленинском районе города медики смогли забрать девушку, однако к тому моменту она умерла.
В больницу попали двое несовершеннолетних, также надышавшихся газом. Судмедэкспертиза показала, что погибла девушка от выхлопов машины. Правоохранители Саратова выясняют, почему подростки ночевали в гараже, и как родители занимались их опекой.
Как сообщает СУ следкома в Саратовской области, 3 февраля 16-летнюю жительницу области нашли мёртвой в гараже. До этого ночью погибшая находилась вместе с тремя своими друзьями. Гараж, в котором заночевали подростки, принадлежит родителям одного из них.
Спали парни и девушка в салоне машины, который время от времени прогревали, заводя двигатель. Жительница Саратовской области заснула на переднем сидении, где утром её обнаружили приятели без сознания.
Сразу после этого трое подростков позвонили в скорую и выехали на встречу карете на личном авто. В Ленинском районе города медики смогли забрать девушку, однако к тому моменту она умерла.
В больницу попали двое несовершеннолетних, также надышавшихся газом. Судмедэкспертиза показала, что погибла девушка от выхлопов машины. Правоохранители Саратова выясняют, почему подростки ночевали в гараже, и как родители занимались их опекой.
Происшествия
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:06