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Звезда "Дома-2" Taтa Блюменкранц-Абрамсон стала жертвой представившихся работниками банка мошенников

Бывшая участница "Дома-2" Тата Блюменкрац рассказала своим подписчикам Instagram о неприятном случае, который приключился с ней накануне. Дело в том, что девушке позвонил молодой человек и представился сотрудником банка.
Звезда "Дома-2" Taтa Блюменкранц-Абрамсон стала жертвой представившихся работниками банка мошенников

Сославшись на какие-то проблемы с лицевым счётом Таты, он попросил девушку назвать данные всех карт. Как говорит бывшая участница телестройки, она даже не могла подумать о том, что её обманут таким наглым образом.

После того, как она положила трубку, ей пришли извещение о том, что с лицевого счёта списана сумма. Она попросила своих подписчиков не думать, что она глупая, ведь совсем недавно девушка потеряла телефон и на первых секундах разговора Тата подумала о том, что это как-то связано между собой.

Тата Блюменкранц дала совет всем не вестись на подобного рода звонки, а также отметила, что проблемы с финансами каким-то мистическим образом стали преследовать её. Видимо, ей нужно на что-то обратить внимание, ведь высшие силы пытаются её чему-то научить или предупредить, считает девушка.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:59

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