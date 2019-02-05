Звезда "Дома-2" Taтa Блюменкранц-Абрамсон стала жертвой представившихся работниками банка мошенников





Сославшись на какие-то проблемы с лицевым счётом Таты, он попросил девушку назвать данные всех карт. Как говорит бывшая участница телестройки, она даже не могла подумать о том, что её обманут таким наглым образом.После того, как она положила трубку, ей пришли извещение о том, что с лицевого счёта списана сумма. Она попросила своих подписчиков не думать, что она глупая, ведь совсем недавно девушка потеряла телефон и на первых секундах разговора Тата подумала о том, что это как-то связано между собой.Тата Блюменкранц дала совет всем не вестись на подобного рода звонки, а также отметила, что проблемы с финансами каким-то мистическим образом стали преследовать её. Видимо, ей нужно на что-то обратить внимание, ведь высшие силы пытаются её чему-то научить или предупредить, считает девушка.