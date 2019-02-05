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Концерн Toyota предложил пользоваться автомобилем по подписке

Японский концерн Toyota предложил новый сервис подписки автомобилей, который будет поделен на два вида: KINTO ONE и KINTO SELECT. Теперь их можно брать в пользование на 36 месяцев и оплачивать услугу ежемесячно.
Концерн Toyota предложил пользоваться автомобилем по подписке

Первая ветвь подписки KINTO ONE позволит будущему клиенту выбрать интересующее его авто марки Toyota, которая в рамках этой ветки предложит Prius и минивэн Crown. В отличие от лизинга, клиент получает авто уже с оплаченными страховыми и транспортными налогами, а также страховыми сборами. Еще в подписке предусмотрено плановое ТО. Каждый месяц пользования Toyota Prius водителю придется отдать почти 60 000 иен (примерно 36 000 рублей). А за Crown попросят почти 107 000 иен, можно найти и дешевле, но все будет упираться в комплектацию модели.

Что касается подписки KINTO SELECT, то здесь предлагают автомобили любой модели Lexus. В этой подписке все условия почти идентичны с предыдущими, но стоимость другая. За каждый из 36 месяцев клиенту нужно будет оплатить почти 195 000 иен (115 570 рублей). Еще одно отличие: есть возможность каждые полгода менять автомобиль на любой другой. Старт этого сервиса намечен на 6 февраля в столице Японии. А KINTO ONE начнет свою работу 1 марта текущего года. По всей стране данный сервис заработает только летом.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:44

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