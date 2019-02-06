Ученые рассказали о взаимосвязи здорового сна и хороших отношений





Американским ученым удалось установить, что сон является защитником от одиночества. Эксперименты показали, что он способствует активной социальной жизни человека. Добровольцам просканировали мозг после нормального и некачественного сна. Фиксировалась реакция участников на встречу с незнакомцем. Первый вариант сканирования показал желание человека вступить в диалог. Во втором варианте – доброволец избегал какого-либо общения.Здоровый сон усиливает способность понимать людей и сопереживать им. Специалисты считают, что эмоциональная эмпатия играет важную роль в нормальном социальном развитии человека. Исследования доказали, чем лучше отдых у людей, тем они лучше понимают проблемы окружающих.Когда человек высыпается, у него снижается количество вспышек злости и агрессии. Если не давать мозгу хорошо отдохнуть и восстановится во время крепкого сна, то негативные эмоции начинают преобладать и возрастает риск проявления агрессии.Медики из Швейцарии пришли к выводу, что нехватка сна может привести к развитию предубеждений относительно других людей. Например, данный вопрос может коснутся цвета кожи или политических предпочтений. Это означает, что здоровый сон – защита от дискриминации.Исследователи считают, что немаловажным является обратная связь. Точно так же, как здоровый сон важен для зарождения и продолжения хороших отношений, взаимопонимание и доверие в отношениях помогают укрепить сон.