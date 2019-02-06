Ученые рассказали о взаимосвязи здорового сна и хороших отношений
Проведя рад исследований, ученые выяснили, что здоровый и продолжительный сон позитивно влияет на личные отношения, делая их хорошими и прочными. Специалисты назвали пять причин, которые способны подтвердить их выводы.
Американским ученым удалось установить, что сон является защитником от одиночества. Эксперименты показали, что он способствует активной социальной жизни человека. Добровольцам просканировали мозг после нормального и некачественного сна. Фиксировалась реакция участников на встречу с незнакомцем. Первый вариант сканирования показал желание человека вступить в диалог. Во втором варианте – доброволец избегал какого-либо общения.
Здоровый сон усиливает способность понимать людей и сопереживать им. Специалисты считают, что эмоциональная эмпатия играет важную роль в нормальном социальном развитии человека. Исследования доказали, чем лучше отдых у людей, тем они лучше понимают проблемы окружающих.
Когда человек высыпается, у него снижается количество вспышек злости и агрессии. Если не давать мозгу хорошо отдохнуть и восстановится во время крепкого сна, то негативные эмоции начинают преобладать и возрастает риск проявления агрессии.
Медики из Швейцарии пришли к выводу, что нехватка сна может привести к развитию предубеждений относительно других людей. Например, данный вопрос может коснутся цвета кожи или политических предпочтений. Это означает, что здоровый сон – защита от дискриминации.
Исследователи считают, что немаловажным является обратная связь. Точно так же, как здоровый сон важен для зарождения и продолжения хороших отношений, взаимопонимание и доверие в отношениях помогают укрепить сон.
Американским ученым удалось установить, что сон является защитником от одиночества. Эксперименты показали, что он способствует активной социальной жизни человека. Добровольцам просканировали мозг после нормального и некачественного сна. Фиксировалась реакция участников на встречу с незнакомцем. Первый вариант сканирования показал желание человека вступить в диалог. Во втором варианте – доброволец избегал какого-либо общения.
Здоровый сон усиливает способность понимать людей и сопереживать им. Специалисты считают, что эмоциональная эмпатия играет важную роль в нормальном социальном развитии человека. Исследования доказали, чем лучше отдых у людей, тем они лучше понимают проблемы окружающих.
Когда человек высыпается, у него снижается количество вспышек злости и агрессии. Если не давать мозгу хорошо отдохнуть и восстановится во время крепкого сна, то негативные эмоции начинают преобладать и возрастает риск проявления агрессии.
Медики из Швейцарии пришли к выводу, что нехватка сна может привести к развитию предубеждений относительно других людей. Например, данный вопрос может коснутся цвета кожи или политических предпочтений. Это означает, что здоровый сон – защита от дискриминации.
Исследователи считают, что немаловажным является обратная связь. Точно так же, как здоровый сон важен для зарождения и продолжения хороших отношений, взаимопонимание и доверие в отношениях помогают укрепить сон.
Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 04:11