Смартфон Blackview MAX 1 наделили встроенным проектором





Модель функционирует на базе Android 8.1. Ёмкость АКБ составляет 4 680 мАч. Автономность аппарата составляет около 4,5 часов. Основой проекта является технология MEMS - микроэлектромеханических систем, использующая точечное сканирование для получения более четких изображений. Проекторная лампа размещается в верхней части смартфона. Проектор получил технологию автоматической фокусировки. Чтобы настроить четкость, понадобится секунда. По заверению разработчиков, MAX 1 способен проецировать изображение на 70-дюймовый экран с двух метров либо 200-дюймовый экран с трёх метров. При этом экран в вопросе яркости уступает полноразмерным современным проекторам. Его для лучшего качества рекомендуют применять в неярких условиях.Модель получит стальной штатив для удержания смартфона в случае применения его в виде проектора. Устройство получило мини-сабвуфер с поддержкой кругового объёмного стереозвука. В массовое производство модель запустят 20 февраля. Предварительно, реализации аппаратов запланировали на 1 марта. Поставлять модель на рынок начнут в средине марта. По словам производителя, первая тысяча предварительных заказов будет предложена со скидкой в 43 процента.