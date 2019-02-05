Смартфон Blackview MAX 1 наделили встроенным проектором
Смартфон Blackview MAX 1 получил встроенный проектор. Устройство наделили шестидюймовым дисплеем с разрешением на 2160x1080 рх, чипсетом Helio P23, ОЗУ на 6 ГБ, ПЗУ на 64 ГБ, основной двойной камерой от Sony.
Модель функционирует на базе Android 8.1. Ёмкость АКБ составляет 4 680 мАч. Автономность аппарата составляет около 4,5 часов. Основой проекта является технология MEMS - микроэлектромеханических систем, использующая точечное сканирование для получения более четких изображений. Проекторная лампа размещается в верхней части смартфона. Проектор получил технологию автоматической фокусировки. Чтобы настроить четкость, понадобится секунда. По заверению разработчиков, MAX 1 способен проецировать изображение на 70-дюймовый экран с двух метров либо 200-дюймовый экран с трёх метров. При этом экран в вопросе яркости уступает полноразмерным современным проекторам. Его для лучшего качества рекомендуют применять в неярких условиях.
Модель получит стальной штатив для удержания смартфона в случае применения его в виде проектора. Устройство получило мини-сабвуфер с поддержкой кругового объёмного стереозвука. В массовое производство модель запустят 20 февраля. Предварительно, реализации аппаратов запланировали на 1 марта. Поставлять модель на рынок начнут в средине марта. По словам производителя, первая тысяча предварительных заказов будет предложена со скидкой в 43 процента.
Модель функционирует на базе Android 8.1. Ёмкость АКБ составляет 4 680 мАч. Автономность аппарата составляет около 4,5 часов. Основой проекта является технология MEMS - микроэлектромеханических систем, использующая точечное сканирование для получения более четких изображений. Проекторная лампа размещается в верхней части смартфона. Проектор получил технологию автоматической фокусировки. Чтобы настроить четкость, понадобится секунда. По заверению разработчиков, MAX 1 способен проецировать изображение на 70-дюймовый экран с двух метров либо 200-дюймовый экран с трёх метров. При этом экран в вопросе яркости уступает полноразмерным современным проекторам. Его для лучшего качества рекомендуют применять в неярких условиях.
Модель получит стальной штатив для удержания смартфона в случае применения его в виде проектора. Устройство получило мини-сабвуфер с поддержкой кругового объёмного стереозвука. В массовое производство модель запустят 20 февраля. Предварительно, реализации аппаратов запланировали на 1 марта. Поставлять модель на рынок начнут в средине марта. По словам производителя, первая тысяча предварительных заказов будет предложена со скидкой в 43 процента.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:18