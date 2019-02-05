В Перу нашли три гробницы знати из доколумбовской культуры моче





Музей Tumbas Reales de Sipan Museum показал многочисленные находки, обнаруженные в гробницах моче не севере Перу. Работы на участке в Эль-Пуэбло де Укупе были развёрнуты в 2009 году и возобновились в 2018 году. Вернувшись на место раскопок, учёные нашли ещё три гробницы из саманных кирпичей 600-700 годов нашей эры.В данный период племя моче достигло своего среднего развития и построило усыпальницы на месте более старого могильника. Хотя часть первой гробницы разрушили дожди, внутри сохранились тела знатных женщины с ребёнком. Ещё одно тело мужчины и череп его сородича достали из двух других усыпальниц.Из похоронных атрибутов археологи нашли обручи для волос, нагрудники из меди, множество глиняных сосудов, погребальные маски. Одна из статуэток моче изображает улитку, другая - эротическую сцену и ещё одна - человека с большой головой на троне.