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В Перу нашли три гробницы знати из доколумбовской культуры моче

В Перу археологи нашли три гробницы знати из доколумбовской культуры моче VII века. В захоронениях нашли останки двух взрослых мужчин, женщины и ребёнка.
В Перу нашли три гробницы знати из доколумбовской культуры моче

Музей Tumbas Reales de Sipan Museum показал многочисленные находки, обнаруженные в гробницах моче не севере Перу. Работы на участке в Эль-Пуэбло де Укупе были развёрнуты в 2009 году и возобновились в 2018 году. Вернувшись на место раскопок, учёные нашли ещё три гробницы из саманных кирпичей 600-700 годов нашей эры.

В данный период племя моче достигло своего среднего развития и построило усыпальницы на месте более старого могильника. Хотя часть первой гробницы разрушили дожди, внутри сохранились тела знатных женщины с ребёнком. Ещё одно тело мужчины и череп его сородича достали из двух других усыпальниц.
В Перу нашли три гробницы знати из доколумбовской культуры моче

Из похоронных атрибутов археологи нашли обручи для волос, нагрудники из меди, множество глиняных сосудов, погребальные маски. Одна из статуэток моче изображает улитку, другая - эротическую сцену и ещё одна - человека с большой головой на троне.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 19:45

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