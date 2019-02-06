В Англии обнаружили окаменелость загадочного морского существа, жившего 185 млн лет назад
В Йоркшире (Англия) на одном из пляжей была найдена окаменелость загадочного морского существа, жившего 185 млн лет назад. Древняя находка была обнаружена совершенно случайно, пишет зарубежное издание Daily Mail.
Ископаемое, по оценкам экспертов, принадлежит к Юрскому периоду. Его нашел студент медицинского факультета во время прогулки по пляжу. Внимание молодого человека привлек подозрительный объект, имеющий круглую форму. Ученые тщательно изучили окаменелость и выяснили: это - один из представителей вымершего рода головоногих, принадлежащий к семейству Hildoceritidae.
Исследователи отметили, что кальмары и осьминоги являются известными из существующих на сегодняшний день головоногих. В качестве окаменелостей их почти невозможно обнаружить, так как они не имеют твердой оболочки.
Англичанин, нашедший древнее существо, рассказал, что "охотится" на ископаемых дважды в неделю. Студент признается: это - хобби, или скорее всего, серьезная страсть. "Часто мы можем сказать, что скала содержит ископаемое, потому что вы можете увидеть его край вокруг внешней стороны скалы", - поделился наблюдениями молодой человек.
Ископаемое, по оценкам экспертов, принадлежит к Юрскому периоду. Его нашел студент медицинского факультета во время прогулки по пляжу. Внимание молодого человека привлек подозрительный объект, имеющий круглую форму. Ученые тщательно изучили окаменелость и выяснили: это - один из представителей вымершего рода головоногих, принадлежащий к семейству Hildoceritidae.
Исследователи отметили, что кальмары и осьминоги являются известными из существующих на сегодняшний день головоногих. В качестве окаменелостей их почти невозможно обнаружить, так как они не имеют твердой оболочки.
Англичанин, нашедший древнее существо, рассказал, что "охотится" на ископаемых дважды в неделю. Студент признается: это - хобби, или скорее всего, серьезная страсть. "Часто мы можем сказать, что скала содержит ископаемое, потому что вы можете увидеть его край вокруг внешней стороны скалы", - поделился наблюдениями молодой человек.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 01:11