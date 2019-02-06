В Англии обнаружили окаменелость загадочного морского существа, жившего 185 млн лет назад





Ископаемое, по оценкам экспертов, принадлежит к Юрскому периоду. Его нашел студент медицинского факультета во время прогулки по пляжу. Внимание молодого человека привлек подозрительный объект, имеющий круглую форму. Ученые тщательно изучили окаменелость и выяснили: это - один из представителей вымершего рода головоногих, принадлежащий к семейству Hildoceritidae.Исследователи отметили, что кальмары и осьминоги являются известными из существующих на сегодняшний день головоногих. В качестве окаменелостей их почти невозможно обнаружить, так как они не имеют твердой оболочки.Англичанин, нашедший древнее существо, рассказал, что "охотится" на ископаемых дважды в неделю. Студент признается: это - хобби, или скорее всего, серьезная страсть. "Часто мы можем сказать, что скала содержит ископаемое, потому что вы можете увидеть его край вокруг внешней стороны скалы", - поделился наблюдениями молодой человек.