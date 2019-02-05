В африканской пустыне учёные обнаружили следы ледникового периода





Данное исследование проводилось геологами Университета, расположенного в Западной Вирджинии. Учёные решили отправиться на территорию Намибии для изучения вулканических пород. В ходе своего исследования научными деятелями было обнаружено нечто странное. По их заявлению, на плоской пустыне размещались многочисленные холмы, сформировавшиеся несколько тысяч лет назад непосредственно под толстыми слоями существовавших в древности ледников.В африканской пустыне такого рода объекты являются аномальными. Научные деятели отмечают, что такой тип холмов практически никогда не рассматривался как объект исследований. Привезённые из Африки камни были в итоге обследованы. Анализ показал, что они принадлежат к раннему периоду. По всей видимости, в то время юг Африки покрывал лёд.Учёными было доказано, что во время формирования холмов юг континента располагался над Южным полюсом. По мнению исследователей, данный факт может являться доказательством возможного объединения Африки, а также Америки в единый континент на ранних этапах развития земной жизни.