В Европе показали первые домики для Луны





Не так давно в городе Кёльн, Германия, студенты представили свою новую разработку: полноценное жилье для спутника Земли. Теперь есть возможность создать целую базу, складывая домики друг на друга в кратере Луны. По словам одного из авторов разработки, данная концепция представляет собой юрты, предназначенные для космоса. На данный момент они сосредоточены на изучении материалов, которыми будущие жители Луны смогут воспользоваться на новом месте.От ученых поступило предложение разместить в кратере Луны так называемые надувные модули. У каждого из них будет своя система жизнеобеспечения. Также их нужно будет накладывать один на другой, и закреплять, а после этого обильно засыпать лунным грунтом. Многие ученые задумались о колонизации естественного спутника Голубой планеты, ведь заселение его людьми сможет стать величайшим прорывом науки. Примечательно, что они намерены это сделать задолго до отправки человека на Марс.