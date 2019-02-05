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В Кировской области в школе начали проверку по факту избиения педагогом ученика

В школе города Яранск Кировской области полиция начала проверку по факту избиения педагогом ученика. Воспитатель кадетского класса не сдержался и ударил мальчика о дверь.
В Кировской области в школе начали проверку по факту избиения педагогом ученика

Полиция Яранска получила заявление от родителей учащегося седьмого класса по поводу применения его педагогом физической силы. 31 января учитель школы участвовал в разборках с подростками, которые обижали сверстницу. В ходе конфликта мужчина взял кадета за горло, несколько раз ударив его о дверь.

Сразу после инцидента, по словам школьной администрации, педагог подал руководству заведения прошение об увольнении. После полутора лет работы учителя уволили. Объяснил свой поступок он тем, что не смог сдержаться, когда узнал о нападках двух подростков на сверстницу.

По заявлению родителей кадета, полиция Яранска занялась проверкой произошедшего. Отмечается, что бывший работник школы также вёл занятия по карате.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:40

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