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Ольга Серябкина посоветовала бороться за нужных и любимых людей

Певица Ольга Серябкина, более известная под сценическим именем MOLLY, посоветовала поклонникам бороться за нужных и любимых людей. Об этом исполнительница написала в своем микроблоге социальной сети Instagram.
Ольга Серябкина посоветовала бороться за нужных и любимых людей

MOLLY выложила на странице в соцсети фотоснимок, на котором она стоит в сиреневой куртке и придерживает волосы руками, заведя их назад. Подписывая пост, звезда призвала фолловеров всегда бороться за тех людей, которых они любят и в которых нуждаются. Знаменитость написала, что большинство людей борется за цели, но не за людей. Певица считает, что со временем человек теряет интерес к когда-то занимающей его цели, а отсутствие того, кого упустил, ощущается всегда. Ольга Серябкина сообщила фанатам, что сегодня у нее такое настроение из-за нахлынувших воспоминаний. Исполнительница заметила: много, что сейчас уже не вернуть, можно было вернуть сразу или не терять вообще.

Подписчика поддержали кумира своими комментариями. Некоторые из фанатов считают, что пока есть возможность, всегда надо пробовать вернуть то, что было утеряно.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 16:40

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